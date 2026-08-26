“L’Europa del Fare Innovazione” è il tema della 4^ edizione del Digital Innovation Forum, che vuole contribuire a definire le politiche italiane ed europee per l’innovazione digitale capaci di produrre non solo regole, ma anche risultati tecnologici con impatti dal punto di vista industriale, economico e sociale.
Tra gli obiettivi della ‘Cernobbio del Digitale’, in programma a Villa Erba, sul lago di Como, dal 14 al 16 ottobre, anche l’elaborazione del Manifesto con 10 azioni per l’Europa del ‘Fare Innovazione tecnologica’.
L’evento, promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ed organizzato quest’anno dalle società Now Italia e Triumph Group, affronta alcuni dei nodi più sensibili dell’agenda tecnologica europea:
- dai modelli di intelligenza artificiali sviluppati in Italia e in Europa alle AI extra-UE, ma declinate per il mercato europeo;
- dalle strategie energetiche e di sicurezza sulle materie prime fino all’indipendenza digitale, con il pacchetto sulla sovranità tecnologica (Chips Act 2.0, Cloud and AI Development Act, strategia open source).
- Ampio spazio anche a Difesa comune, cybersicurezza, crittografia post-quantum e supercomputer quantistico, oltre a reti TLC intelligenti, Spazio e cavi sottomarini tra Digital Networks Act ed EU Space Act.
- Non mancheranno best practise sulla digitalizzazione dalla Pa italiana, use case innovativi nella Sanità e agenti AI applicati al mondo dei media.
Gli speaker già confermati
Ad approfondire i temi in agenda speaker di rilievo, tra i quali:
- il Ministro della Salute Orazio Schillaci
- il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’innovazione tecnologica e transizione digitale Alessio Butti
- il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’informazione e all’editoria Alberto Barachini
- Direttore Generale del DIS Vittorio Rizzi
- il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Josef Aschbacher
- la vicedirettrice generale della Banca Europea degli investimenti Vanessa Butera
- i parlamentari Angelo Bonelli, Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Salvatore Deidda ed Andrea Casu
- gli europarlamentari Elena Donazzan e Francesco Torselli
- il presidente del CNR Andrea Lenzi
- il Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Massimo Mennitti.
Alcuni dei relatori invitati
- Sono stati invitati anche l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Alfredo Mantovano
- e i ministri Maria Elisabetta Casellati, Guido Crosetto, Gilberto Pichetto Fratin, Giuseppe Valditara e Paolo Zangrillo.
- Infine, è prevista la partecipazione dei ceo e dei top manager delle più importanti aziende tecnologiche.
Key4Biz anche quest’anno è tra i media partner della Cernobbio del Digitale, la principale piattaforma di policy making per l’innovazione digitale in Italia e in UE.
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