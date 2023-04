La Carta d’Identità Elettronica si usa in modo facile come Spid. Finalmente.

Sì, finalmente, per chi ha la carta d’identità elettronica, in particolare per i cittadini con almeno 5 anni, è possibile accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati che lo consentono con la stessa facilità dello SPID.

La novità, tanto attesa, è ora realtà.

Ecco come si fa ad usare CIE come SPID, per esempio, inquadrando solo un QR code e digitare sempre e solo una password (senza stare lì a cercarla tra le mille che abbiamo) o al posto della password usare l’impronta digitale o il volto.

Primo passaggio: andare sul sito www.cartaidentita.it oppure www.cartaidentita.interno.gov.it

Il videotutorial

Guarda il videotutorial