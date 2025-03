Secondo previsioni di Accenture, la carenza di spettro radio in banda media potrebbe costare più di 1,4 trilioni di dollari in mancata crescita economica agli Usa nei prossimi 10 anni.

La carenza di spettro radio in banda media potrebbe costare più di 1,4 trilioni di dollari in mancata crescita economica agli Usa nei prossimi 10 anni. E’ quanto emerge da un report realizzato da Accenture per conto della CTIA.

“Entro il 2027 le reti non saranno in grado di gestire circa un quarto della domanda di traffico nelle aree ad alta intensità di traffico nelle ore di picco, per arrivare addirittura a tre quarti della domanda di traffico inevasa entro il 2035”, si legge nel report.

“Questa carenza di spettro minerà anche gli sviluppi principali delle tecnologie di domani, in primo luogo l’intelligenza artificiale. Gli studi dimostrano che le reti wireless faranno fatica a soddisfare le richieste di intelligenza artificiale mobile, con il traffico dati dai dispositivi abilitati all’intelligenza artificiale che supererà la capacità già nel 2028 e crescerà fino a quando oltre un terzo di questa domanda di intelligenza artificiale non sarà soddisfatta entro il 2029″, si legge ancora.

Il rapporto ha citato un aumento dell’89% nell’uso dei dati wireless dal 2021, che dovrebbe triplicarsi entro il 2029. Entro il 2027, alcune nazioni avranno il doppio dello spettro di banda media a cui possono accedere gli operatori statunitensi.

Il rapporto afferma che i decisori politici statunitensi dovrebbero concedere in licenza uno spettro aggiuntivo nella banda 3,3-8,5 gigahertz.

“Il wireless è il motore dell’economia americana e il fondamento della nostra competitività economica globale”, ha detto il presidente e amministratore delegato di CTIA Meredith Attwell Baker. “Ma il nostro crescente deficit di spettro presenta un rischio crescente per la crescita economica e l’innovazione americane. L’America ha bisogno di una pipeline di aste di spettro di banda media a piena potenza per soddisfare la domanda, far crescere la nostra economia e garantire la leadership 5G americana”.

