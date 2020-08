Un tour gratuito, ma soprattutto incantevole, e a 360 gradi per scoprire con pochi clic gli oltre 500 metri quadrati della volta di Michelangelo, e i capolavori dei maestri del Rinascimento italiano.

Per farlo basta andare su http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html far scorrere il dito sullo schermo ed anche zoomare in qualsiasi direzione. Ecco l’intera Cappella Sistina, “quasi” come se si fosse all’interno.