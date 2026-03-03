»
La campagna ‘quitGPT’ dà i suoi frutti

Oggi in primo piano l’uso dell’AI in ambito militare.

In un messaggio su X il CEO di OpenAI, Sam Altman, ammette di aver agito con troppa fretta, dando l’impressione di volersi approfittare dello scontro tra Anthropic e Pentagono. Ma un certo effetto l’ha avuto sicuramente la campagna di boicottaggio di ChatGPT.
Fibercop-Open Fiber, la fusione è ancora possibile? Più si va avanti, più è dura. Il progetto di rete unica non sembra all’ordine del giorno delle due aziende.
Mobile World Congress di Barcellona: uno specchio economico delle tensioni geopolitiche. Operatori e produttori devono far fronte a crescenti preoccupazioni di sovranità legate alla natura sensibile delle reti.

