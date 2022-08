La campagna elettorale non su LinkedIn

Il nostro racconto della giornata.

Abbiamo monitorato la presenza su LinkedIn dei leader politici in campo per le politiche del 25 settembre e abbiamo riscontrato una quasi totale assenza sul social “di testa” con utenti-elettori professionali. Abbiamo chiesto il commento a due esperti di social.Abbiamo anche scoperto nella mappa europea dell’energia elettrica che il nostro Paese è primo importatore.Infine, spieghiamo quando i Servizi Segreti, come prevede il decreto Aiuti bis, possono rispondere a un attacco cyber dopo il parere favorevole del premier.

