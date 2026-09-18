La bolla dell’intelligenza artificiale

Pubblicato: 18 settembre 2026

Prezzo: 17,10 euro

Pagine: 240

ISBN: 9788833946993

Editore: Bollati Boringhieri

Questo è un libro scritto per chiunque voglia prendere decisioni informate sul proprio futuro, decodificare la narrazione dominante in modo critico e poter leggere gli impatti sociali ed economici che stanno all’intersezione tra tecnologia, mercato e regolamentazione. Un cittadino che vuole vivere consapevolmente nel mondo deve avere gli strumenti per capire quanto dirompente sia l’IA e quali scelte epocali ci attendono.

Mai come ora, infatti, l’intelligenza artificiale solleva lodi e polemiche nel discorso comune: si parla ogni giorno del suo impatto energetico, delle conseguenze sul mondo del lavoro, di problematiche legate al diritto d’autore, di minacce per la creatività umana, dell’effetto sull’apprendimento. Ma mentre il dibattito mainstream, diviso tra catastrofisti ed entusiasti, si sofferma su questioni etiche o filosofiche, in questo testo Stefano Quintarelli sceglie una via diversa: spiega le componenti tecniche dell’intelligenza artificiale e si concentra sui loro risvolti economici, sociali e politici.

Dietro l’euforia per i chatbot che ormai utilizziamo quotidianamente si nasconde una realtà più complessa di un semplice prompt: la corsa agli LLM sta ridisegnando le mappe del potere mondiale, dagli scontri strategici tra Stati Uniti e Cina all’onnipotenza delle big tech, dai giochi finanziari delle multinazionali al controllo diretto delle menti dei cittadini.

Grande attenzione è dedicata anche al futuro degli investimenti associati all’IA: i large language models attualmente sono il terreno di battaglia immateriale della politica globale e alimentano un’euforia finanziaria dai fondamentali di mercato assai dubbi. Esaminando con rara competenza temi impellenti per la contemporaneità, Quintarelli ci aiuta a interpretare il presente e ad affrontare l’avvenire dell’intelligenza artificiale, offrendoci una bussola per comprenderne i meccanismi profondi.

Stefano Quintarelli, informatico, professore e politico italiano, deputato dal 2013, è stato uno dei pionieri nell’introduzione commerciale di internet in Italia.

Emil Abirascid, giornalista ed esperto d’innovazione, è fondatore e direttore di Startupbusiness.

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