La giornata dal nostro punto di vista?

Nelle considerazioni finali del governatore Ignazio Visco, in merito alla relazione annuale, abbiamo notato che Banca d’Italia spinge sul Fintech e contribuisce fortemente al rafforzamento della resilienza cibernetica. In apertura il suo intervento con la proposta della piattaforma per l’euro digitale.

Autostrade e Rete unica, due dossier pesanti per i nuovi vertici di CDP al centro della consueta intervista del lunedì a Francesco De Leo.

Infine, spazio al dietrofront di WhatsApp: per ora, non limita chi non accetta la nuova privacy policy. Come prevede il GDPR…

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

La Banca d’Italia spinge sul Fintech. Visco: “Operativo il nostro Milano Hub”

di Luigi Garofalo

Visco: “L’Euro digitale? Sviluppo da definire con cura su tempi e modalità. L’utilizzo della piattaforma Tips dei pagamenti istantanei potrebbe costituirne un fondamentale elemento” …

Leggi l’articolo

F. De Leo: “Autostrade e Rete Unica, due dossier pesanti per CDP”

a cura di Raffaele Barberio

Francesco De Leo, Executive Chairman di Kauffman & Partners (Madrid): “I nuovi vertici di CDP sono chiamati ad una sfida senza precedenti” …

Leggi l’articolo

Oggi Atlantia deciderà su autostrade. Conflitto di interessi per CRT?

di Raffaele Barberio

La Fondazione CRT si troverebbe in una condizione di conflitto d’interesse essendo presente sia in Atlantia che in CDP …

Leggi l’articolo

WhatsApp (per ora) non limita utenti che non accettano la nuova privacy

di Luigi Garofalo

WhatsApp ha paura di possibili sanzioni dei Garanti Privacy. Così per Nora non limiterà più chi non accetta le nuove regole privacy …

Leggi l’articolo

“La Ue e il Cloud: tra regolazioni e politiche industriali”. Domani alle 15 intervista live a Franco Pizzetti

di Piermario Boccellato

“La Ue e il Cloud: tra regolazioni e politiche industriali”. Domani alle 15 intervista live a Franco Pizzetti …

Leggi l’articolo

5G, le telco contro i GAFA: ‘Noi paghiamo, ma loro ci guadagnano’

di Paolo Anastasio

Cresce negli Usa, ma anche nella Ue, il dibattito sul 5G. La corsa al nuovo standard vale la pena per Telco? …

Leggi l’articolo

La pubblicità occulta degli influencer nel mirino dell’Antitrust. Basta col mercato delle vacche

di Luigi Garofalo

L’Autorità: “La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile, il divieto di pubblicità occulta ha una portata generale e deve essere applicato anche alle comunicazioni diffuse dagli influencer sui social” …

Leggi l’articolo

ItsArt, partenza ‘low profile’ per la Netflix italiana della cultura

di Angelo Zaccone Teodosi

Offerti 700 contenuti (oppure 700 ore di contenuti?!) in modo piuttosto confuso, con assai pochi titoli “appealing” in esclusiva …

Leggi l’articolo

Cyberspionaggio dell’Nsa a danno di politici Ue, tra cui la Merkel. Snowden tira in ballo Biden

di Flavio Fabbri

Scandalo a Copenhagen: la Danimarca avrebbe aiutato l’Agenzia per la sicurezza nazionale americana a spiare funzionari e politici tedeschi, francesi, svedesi e norvegesi di alto profilo …

Leggi l’articolo

Azione contro i cookie banner, pronti 560 reclami Gdpr in Europa anche contro le Big Tech

di Flavio Fabbri

Oggi sono state inviate ad aziende che utilizzano in maniera illegale i cookie più di 560 richieste di adeguamento alle indicazioni del Gdpr …

Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Video

La Pa che vorrei”, 12° appuntamento. Intervista a Gianni Penzo Doria

Guarda video