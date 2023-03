L’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Custodia di contenuti digitali (ANORC) presenterà i dati della rilevazione effettuata nel corso del 2022 in occasione del nuovo Forum Nazionale dal titolo “Strategie, modelli organizzativi e competenze per la trasformazione digitale del Paese” che si terrà a Roma, il prossimo 23 marzo dalle 9 alle 13, presso il Centro Congressi Roma Eventi – Fontana di Trevi.

Dai risultati, lo scenario degli adempimenti normativi in tema di gestione e conservazione documentale delle PA non appare roseo, nonostante il processo di digitalizzazione in corso: nel dettaglio, la nutrita fetta delle Pubbliche Amministrazioni prese in considerazione per l’indagine presenta delle importanti criticità sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida AgID.

Un confronto sulla trasformazione digitale del Paese

Il Convegno non sarà solo l’occasione per presentare i risultati dell’indagine svolta dalla stessa ANORC, ma intende favorire il confronto sull’autentico stato dell’arte della digitalizzazione del Sistema Paese, con la partecipazione di numerosi esperti nel campo dell’innovazione e nuove tecnologie e figure amministrative di spicco che si confronteranno, insieme ai partecipanti, sui progetti di sviluppo e di implementazione delle infrastrutture digitali del Paese, previsti dal PNRR.

La moderazione è affidata a Raffaele Barberio, direttore di Key4biz. Tra i relatori che parteciperanno: il Prof. Gianluigi Ciacci, Avvocato, Professore titolare delle cattedre di “Informatica Giuridica”, di “Diritto Civile dell’Informatica” e di “Legal Aspects of I.T.” presso la Facoltà di Giurisprudenza della “LUISS-Guido Carli” di Roma; Dott. Domenico Bifulco – Capo Ufficio Reingegnerizzazione dei processi presso Agenzia delle Entrate; la Dott.ssa Maria Cristina Gaeta – Ricercatore di diritto privato in “Green Law e Green Mobility” e Segretario scientifico ReCEPL presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; il Prof. Corrado Giustozzi – Rexilience, Università Campus Bio-Medico, Ing. Andrea Servida – European Commission Head of Unit Knowledge Management & Innovative Systems; il Col. Franco Domenico Sivilli – Direttore Generale delle Risorse Informatiche e la Statistica della Giustizia Amministrativa presso il Consiglio di Stato; il Dott. Stefano Tomasini – Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale presso INAIL.

Saranno presenti, inoltre, i presidenti delle associazioni promotrici, ANORC mercato e ANORC professioni, nelle persone rispettivamente dell’ing. Giovanni Manca e avv. Andrea Lisi.

Un evento riservato agli Associati ANORC

L’evento sarà a porte chiuse, completamente riservato agli Associati, che potranno così assistere dal vivo ad una nuova tappa del percorso Dig.eat 2022/23, organizzata grazie a Digital&Law. L’evento ha ricevuto inoltre il patrocinio dell’Autorità Garante della Protezione dei dati personali, insieme a: A.G.I. – Associazione Grafologica Italiana, AIPSI – Associazione italiana professionisti sicurezza informatica, AISIS – Associazione italiana sistemi informativi in sanità, ANAI – Associazione nazionale archivistica italiana, ANDIP – Associazione nazionale difesa della privacy, CDTI – Club dirigenti tecnologie dell’informazione, Clusit, ReCEPL – Research Centre of European Private Law, iBIMi – Istituto per il Building Information Modelling Italia, IIP – Istituto Italiano Privacy, Itkam – Camera di commercio italiana per la Germania, SIT -Società italiana telemedicina, Privacy Italia, IWA – International Web Association, Sos Archivi, S.G.I. – Stati generali dell’Innovazione e Centro Ricerche Themis.

