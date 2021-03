L’8 marzo è la Giornata Internazionale della Donna

Annie Cohen Kopchovsky è una ragazza lettone di 23 anni che vive a Boston con un marito e tre figli. Nel 1894, parte per un giro in bici intorno al mondo.

“Imaginarea” è la finestra quotidiana di Inarea, la società di design, leader nel campo del branding, che ci accompagnerà quotidianamente con immagini e storie, scandendo ricorrenze, curiosità ed eventi legati a quella particolare data..

Annie Cohen Kopchovsky è una ragazza lettone di 23 anni che vive a Boston con un marito e tre figli. Nel 1894, parte per un giro in bici intorno al mondo. È intelligente Annie e affamata di indipendenza, tanto da autofinanziarsi con il marchio dell’acqua «Londonderry» attaccato sulla schiena, che trasporta come una fiamma olimpica. Del resto, l’impresa era tale.



Annie torna a New York il 24 settembre 1895, con un braccio rotto e molti dollari guadagnati tra conferenze, corsi di ciclismo e varie storie con cui ha saputo intrattenere chiunque incontrasse nel cammino. Era infatti molto loquace, oltre che intelligente.



«Penso che la bicicletta abbia fatto più per emancipare le donne che qualsiasi altra cosa al mondo», dichiara la suffragetta Susan B. Anthony appena un anno dopo l’impresa di Annie. Sarà sicuramente vero. Ma, per la parità di genere, c’è ancora da pedalare tanto.