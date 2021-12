L’8 dicembre si festeggia l’Immacolata Concezione

“Imaginarea” è la finestra quotidiana di Inarea, la società di design, leader nel campo del branding, che ci accompagnerà quotidianamente con immagini e storie, scandendo ricorrenze, curiosità ed eventi legati a quella particolare data..

Quella di oggi è una Festa abbastanza ‘recente’ se si pensa alla storia millenaria della Chiesa: venne istituita da Pio IX solo nel 1854 e sancì, una volta per tutte, che la madre di Gesù era stata concepita senza peccato.

Qualunque sia la religione, questa data avvia un po’ per tutti il metronomo sul tempo dell’attesa, come quello di una mamma che porta in grembo il suo bambino (in fondo, la giovane Maria è soprattutto questo). Oggi, qualcuno di noi disferà gli scatoloni, altri metteranno su il vinile con “White Christmas” e altri ancora cercheranno l’armonia tra le pecore e i pastori. Sta di fatto che, da qui al 25 dicembre, vale il celebre aforisma di Gotthold Ephraim Lessing secondo cui l’attesa del piacere è essa stessa il piacere. Non è proprio così?

Il nostro augurio è di aprire queste giornate soffermandoci un po’ di più a gustare quel momento magico della prima colazione, facendoci accompagnare dai profumi inconfondibili del caffè, del tè o del caffellatte… solo così lo spirito natalizio non potrà raffreddarsi!