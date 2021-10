L’11 ottobre è la “Giornata Internazionale delle Bambine”

Un trio di teenager metal spopola su YouTube; fatto non insolito nel 2021. Eppure, se si pensa che siamo nell’Indonesia musulmana e che la chitarra elettrica è intonata allo chador, tutto cambia. Sono le VOB (Voice of Baceprot) e il loro canale YouTube ha 64mila iscritti.

Raccontiamo questa storia, perché il motto di questa “Giornata Internazionale delle Bambine” è “Digital generation. Our generation”. Ma partiamo dai dati che, come sempre, sono amari: oltre 2 miliardi di persone nel mondo non hanno internet in casa. Nel 2019 è stato registrato un divario di genere del 17% che, nei Paesi meno sviluppati, tocca punte del 43%.

La digital transformation? Uno scrigno di possibilità per le ragazze di tutto il mondo, non un vezzo.