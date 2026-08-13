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Konami celebra Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL che raggiunge i 100 milioni di download

Konami celebra Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL che raggiunge i 100 milioni di download

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Konami celebra Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL che raggiunge i 100 milioni di download Adnkronos

(Adnkronos) – Konami Digital Entertainment ha annunciato che il videogioco digitale Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ha superato la soglia dei 100 milioni di download a livello globale. Per contrassegnare il raggiungimento del traguardo numerico, la società ha avviato una campagna speciale all’interno della piattaforma, introducendo un piano di bonus legati all’accesso giornaliero e una selezione di pacchetti tematici distribuiti nello shop di gioco.  

L’iniziativa include l’introduzione di carte con illustrazioni alternative ed extended art, tra cui figurano versioni dedicate a Favorite HERO Shining Flare Wingman, Risveglia il Tuo EROE Elementale e Super Polimerizzazione, affiancate dal ritorno temporaneo di carte pubblicate in precedenza come le varianti di El Bambolaombra Costrutto ed El Bambolaombra Winda.  

Nel corso del periodo promozionale, i giocatori hanno la possibilità di accumulare fino a dieci biglietti di partecipazione tramite le attività di accesso e la presenza negli eventi di gioco, utili per partecipare ad un’estrazione a premi comprendente gemme, tagliandi di scambio per carte con grafica alternativa e pacchetti ad alta rarità. L’aggiornamento del negozio digitale comprende inoltre il set Elemental HERO Deluxe Mate Bundle, integrato con elementi estetici dedicati come basi personalizzate, icone e sfondi, unitamente a pacchetti da collezione incentrati sui temi Shaddoll e Darklord con carte inedite. Contestualmente alle aggiunte nello shop, l’infrastruttura di gioco ha rinnovato le modalità competitive introducendo la Fusion Cup e aggiornando le dinamiche delle battaglie classificate per supportare l’impiego dei nuovi mazzi da gioco. 

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Redazione Key4biz

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