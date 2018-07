Koch Media e Rising Star Games estendono la loro partnership

Rising Star Games ha deciso di estendere la duratura partnership con Koch Media per la sua futura line up.

Dopo Harvest Moon: The Light of Hope, disponibile da fine Giugno per PlayStation 4 e Nintendo Switch, l’accordo con Koch Media coprirà future distribuzioni in Germania, Austria, Svizzera, Italia, Francia, Spagna e BeNeLux.

Per ora, i titoli previsti dall’accordo sono i seguenti:

Little Dragons Café

Little Dragons Café è il nuovo gioco di Yasuhiro Wada, creatore della serie Harvest Moon. Due gemelli, un fratello e una sorella, gestiscono un piccolo caffè con la madre, fino a quando una mattina la donna cade in un sonno profondo. Un vecchio mago suggerisce ai gemelli che la loro madre è gravemente malata e che devono allevare un drago per salvarla. Lavorando insieme allo stravagante personale, i due gemelli dovranno allevare un drago, gestire l’azienda di famiglia e scoprire causa e cura della malattia della madre.

Flipping Death

Da Zoink! Games, i creatori di FE, nasce questo mix di avventura e platform, ambientato in un mondo contorto e colorato. I giocatori potranno capovolgere il mondo del gioco con la pressione di un tasto, passando dal mondo dei vivi a quello dei morti.