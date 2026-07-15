Koch (Heineken): “Crescita e sostenibilità non sono due percorsi separati”.

(Adnkronos) – “Per noi crescita e sostenibilità non sono due percorsi separati”. È quanto dichiarato da Alexander Koch, amministratore delegato di Heineken Italia, presentando il progetto “Valore Acqua” nello stabilimento di Massafra. Koch ha spiegato che l’iniziativa rientra nella strategia “Brewing a Better World”, attraverso la quale il gruppo punta a coniugare investimenti industriali e tutela delle risorse naturali. L’amministratore delegato ha sottolineato come il progetto sia stato sviluppato insieme al territorio e alle istituzioni, ribadendo che “le grandi sfide ambientali dobbiamo affrontarle sempre insieme”, attraverso un percorso condiviso tra imprese, comunità locali e soggetti pubblici.

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