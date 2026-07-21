Knds: il governo tedesco garantisce investimenti chiave per il futuro della difesa.

(Adnkronos) – Il governo tedesco mantiene i suoi piani di investimento nel produttore di carri armati Knds, nonostante sia stata cancellata l’offerta pubblica iniziale (Ipo), che avrebbe portato la società in Borsa. Lo ha ribadito il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, durante una visita agli stabilimenti di Kassel, nell’Assia settentrionale, dell’azienda franco-tedesca, attiva nel settore della difesa.

“Il governo federale è impegnato a sostenere questa tecnologia chiave per la difesa tedesca, di grande importanza, e quindi anche la Germania come polo industriale, e Knds, nonché le competenze e le capacità tecniche di questa azienda, che ha così tante sedi in Germania”, ha affermato il ministro.

Pistorius ha sottolineato che Knds, nata dall’unione tra la tedesca Kmw (Krauss-Maffei Wegmann) e la francese Nds (Nexter Defense Systems), è uno dei maggiori fornitori delle forze frmate tedesche e che, pertanto, la decisione di investire nel gruppo garantisce il futuro delle sue tecnologie, dell’industria, dei posti di lavoro e degli impianti.

Per questo motivo, ha detto, la decisione del governo federale è “una decisione molto, molto importante e determinante. Ecco perché la porteremo avanti”, ha annunciato.

Knds, produttore franco-tedesco di carri armati e artiglieria che produce, tra gli altri, il carro armato Leopard 2 e l’obice corazzato 2000, ha recentemente posticipato la sua Ipo, dato che gli investitori sono diventati più cauti nei confronti dei produttori di armamenti tradizionali, come i carrarmati, che nella guerra in corso in Ucraina si sono rivelati vulnerabili ai droni.

Nelle attuali fluttuazioni di mercato, l’Ipo riprenderà solo quando le condizioni di mercato saranno più favorevoli, ha annunciato la società all’inizio di luglio. L’Ipo, che avrebbe portato le azioni alla Borsa di Francoforte e all’Euronext di Parigi, era anche finalizzata a consentire al governo tedesco di partecipare al gruppo della difesa. L’operazione, poi fallita, era stata preceduta da un accordo tra i governi tedesco e francese sulla futura struttura azionaria della società.

In base all’accordo, la Repubblica Federale di Germania e lo Stato francese acquisiranno ciascuno una quota del 40% in Knds. Il restante 20% sarà venduto a investitori istituzionali nell’ambito dell’Ipo. In risposta ai cambiamenti nei piani di Knds, il Ministero dell’Economia aveva dichiarato di rispettare la decisione dell’azienda di posticipare l’Ipo. “Restiamo impegnati a guidare l’azienda verso un futuro di successo insieme ai nostri partner francesi”, ha sottolineato.

“Il nostro interesse è chiaro”, ha dichiarato Pistorius a Kassel. “Vogliamo mantenere le tecnologie tedesche chiave anche in futuro”, su un piano di parità con i nostri partner francesi. “Come questo avverrà si vedrà nelle discussioni e nelle decisioni delle prossime settimane”, ha affermato, rispondendo alla domanda se, a suo avviso, l’attuale struttura azionaria rappresenti anche un’opzione a lungo termine.

Ai primi di luglio, Knds ha comunicato che il gruppo e i suoi azionisti continuavano a monitorare attentamente le condizioni dei mercati dei capitali ed erano pronti a riprendere l’Ipo, non appena le condizioni di mercato lo avessero consentito.

Knds è nata nel 2015 dalla fusione di Krauss-Maffei Wegmann e dell’azienda francese Nexter. L’acronimo sta per Kmw Nexter Defense Systems. Attualmente, l’azienda è di proprietà paritetica della famiglia tedesca proprietaria di Krauss-Maffei Wegmann e dello Stato francese.

Il gruppo impiega oltre 11mila persone e ha realizzato un fatturato di 4,4 miliardi di euro nell’anno fiscale 2025. La sede centrale della holding finanziaria capogruppo si trova ad Amsterdam, la sede tedesca a Monaco di Baviera e la sede francese nei pressi di Parigi.

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