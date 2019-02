Board member,

Acronis

Il 27 febbraio 2019 Kirill Tatarinov è entrato a far parte del Consiglio di amministrazione di Acronis, azienda operante nel settore ITù

Businessman del settore tecnologico con oltre 30 anni di dirigenza nell’industria del software di fascia enterprise, Tatarinov vanta una cospicua esperienza nell’attuazione di efficaci strategie di sviluppo del prodotto e ha una profonda conoscenza de settore IT.

Di recente, ha ricoperto il ruolo di Presidente e CEO di Citrix Systems. Tatarinov ha trascorso 13 anni in Microsoft Corporation, ricoprendo diversi incarichi esecutivi. È stato Presidente della divisione Microsoft Business Solutions (MBS) con responsabilità integrale per Microsoft Dynamics. In precedenza ha occupato il ruolo di Vice presidente della divisione Management and Solutions, supervisionando la gestione delle tecnologie e dei prodotti Microsoft Windows, incluso Microsoft System Center e le soluzioni Windows Server.

Si è laureato presso l’Università di Mosca.