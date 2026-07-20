Il lancio a sorpresa di Kimi K3, il nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato dalla startup cinese Moonshot AI, ha aggravato venerdì le vendite sui titoli tecnologici e dei semiconduttori a Wall Street.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’annuncio ha alimentato i timori sulla crescente competitività dell’industria cinese dell’AI e sulla capacità delle aziende statunitensi di giustificare gli enormi investimenti destinati alla costruzione di infrastrutture, data center e sistemi di calcolo avanzato.

La pressione ha spinto il PHLX Semiconductor Index, che comprende gruppi come Nvidia, Broadcom e Micron Technology, in territorio di “bear market”, definito come un ribasso pari o superiore al 20% rispetto a un recente massimo. L’indice dei semiconduttori ha perso il 10% nell’arco della settimana, registrando il calo settimanale più marcato dall’aprile 2025.

Il debutto di Kimi K3

Il principale fattore scatenante della nuova ondata di vendite è stato il lancio di Kimi K3 da parte di Moonshot AI. La startup con sede a Pechino sostiene che il modello superi alcuni sistemi statunitensi in specifici test, riaccendendo quelli che alcuni analisti hanno definito timori da “DeepSeek 2.0”.

Il riferimento è a DeepSeek, la società cinese di AI che nel 2025 aveva destabilizzato i mercati internazionali mostrando la possibilità di sviluppare modelli competitivi con costi inferiori rispetto a quelli sostenuti dai principali operatori americani.

Secondo l’azienda, Kimi K3 avrebbe debuttato come il più grande modello open source al mondo e avrebbe superato, in alcuni benchmark dedicati alla programmazione, sistemi statunitensi come Opus 4.8 di Anthropic e GPT-5.5 di OpenAI.

Xi Jinping sostiene i modelli open source

Poco dopo la presentazione di Kimi K3, il presidente cinese Xi Jinping ha espresso il proprio sostegno allo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale open source.

Intervenendo a una conferenza sull’AI a Shanghai, Xi ha presentato la Cina come sostenitrice di un approccio aperto ed egualitario, criticando implicitamente le misure adottate dagli Stati Uniti per proteggere il proprio vantaggio nei semiconduttori e nei modelli più avanzati.

“Dobbiamo opporci all’estensione eccessiva del concetto di sicurezza nazionale nel campo dell’AI o alla subordinazione della sicurezza degli altri Paesi a quella di una sola nazione”, ha dichiarato Xi, senza nominare direttamente gli Stati Uniti. Il presidente cinese quindi evidenzia come l’approccio della Cina sia favorevole allo sviluppo e al rilascio Open Source dei sistemi di AI, lanciando un segnale inequivocabile agli Stati Uniti.

Perché le capacità di programmazione sono decisive

Le prestazioni nella scrittura e nell’analisi del codice sono considerate uno dei principali indicatori della qualità dei modelli AI. Queste capacità consentono infatti ai sistemi di controllare computer, interagire con applicazioni e completare autonomamente attività complesse e di lunga durata.

I cosiddetti modelli open-weight, come Kimi K3, possono essere scaricati gratuitamente e personalizzati utilizzando dati aziendali. Questa caratteristica permette alle imprese di adattarli alle proprie esigenze e di ridurre sensibilmente i costi rispetto all’utilizzo dei sistemi proprietari.

La crescita di modelli più economici e modificabili rappresenta quindi una minaccia per aziende come OpenAI e Anthropic, il cui sviluppo dipende da ingenti quantità di risorse di calcolo.

Gli investimenti effettuati per sostenere questi sistemi hanno contribuito in modo significativo alla spesa in conto capitale delle grandi aziende tecnologiche e, più in generale, alla crescita dell’economia statunitense.

A Hong Kong i titoli AI corrono dopo Kimi K3

Se a Wall Street il lancio di Kimi K3 ha provocato una nuova ondata di vendite sui titoli dei semiconduttori, a Hong Kong la reazione è stata opposta. Nella seduta di lunedì l’indice Hang Seng TECH ha guadagnato il 3%, mentre l’Hang Seng è salito del 2%, sostenuto dall’entusiasmo per la crescente competitività dell’ecosistema cinese dell’AI generativa.

Le azioni di Semiconductor Manufacturing International Corporation sono avanzate del 4,5% e Hua Hong Semiconductor di oltre il 6%, mentre Alibaba ha guadagnato più del 5% dopo la presentazione dell’anteprima del nuovo modello Qwen Max 3.8. Meituan e JD.com sono cresciute rispettivamente del 4% e del 3%.

L’attenzione degli investitori si è concentrata anche sulle ipotesi di quotazione di Moonshot AI a Hong Kong, che potrebbe arrivare entro sei mesi, e sui possibili piani di IPO di DeepSeek sul mercato continentale cinese.

Secondo le indiscrezioni riportate da Reuters, DeepSeek punterebbe a raccogliere capitali sulla base di una valutazione vicina ai 500 miliardi di yuan, circa 74 miliardi di dollari. Il successo di Kimi K3 ha però accentuato la pressione competitiva sulle altre startup cinesi: Zhipu AI e MiniMax hanno perso entrambe oltre il 10%, mentre gli investitori rivalutano le prospettive dei diversi sviluppatori attivi nel mercato cinese dell’intelligenza artificiale.

Bernabè: “Adesso che cosa diranno al mercato i campioni americani dell’AI?”

A sottolineare le conseguenze economiche e finanziarie dell’avanzata cinese è Franco Bernabè. Secondo l’ex presidente di Telecom Italia e presidente di TechVisory, il debutto di Kimi K3 potrebbe mettere in discussione non soltanto il primato tecnologico degli Stati Uniti, ma anche la sostenibilità delle valutazioni e degli investimenti delle principali società americane dell’AI.

“Il modello cinese Kimi K3 è entrato nella fascia più alta dell’AI globale, superando Anthropic e OpenAI in alcuni test. Il suo costo operativo è inferiore del 40% rispetto ai modelli premium statunitensi. A differenza dei rivali americani, Moonshot AI lo rilascerà come modello open-weight il 27 luglio, consentendo a chiunque di personalizzarlo ed eseguirlo sui propri sistemi. Il divario di 6-12 mesi stimato ad aprile dagli analisti americani si è ridotto molto più velocemente del previsto. Kim Isenberg, citato da Axios, parla di “codice rosso” per la Silicon Valley”.

Per Bernabè, la disponibilità di un modello più economico, aperto e personalizzabile rischia di compromettere il potere delle aziende statunitensi di fissare i prezzi e di ridurre il ritorno atteso degli investimenti per centinaia di miliardi di dollari nei data center.

“Dopo l’incredibile performance di un campione dell’intelligenza artificiale che, fatturando 5 miliardi di dollari nel primo semestre con una perdita di 5 miliardi, arriva a capitalizzare 2.900 miliardi di dollari e in pochi giorni perde 1.000 miliardi di capitalizzazione, come si fa a non pensare che il peggio debba ancora arrivare? Adesso che cosa diranno al mercato i campioni americani dell’AI?”.

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