Kimi Antonelli e Alessandro Del Piero nel nuovo episodio della campagna Sky Wifi E Sky TV

Mancano pochi giorni al debutto della nuova serie Sky Original “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883” – dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e NOW – e tra i fan della serie c’è anche il super pilota Andrea Kimi Antonelli, protagonista del nuovo soggetto della campagna Sky Wifi e Sky TV, ancora al fianco di Alessandro Del Piero.

Nel nuovo spot, i due sono a casa di Antonelli, da poco arrivato nel condominio Sky, e guardano la serie Sky sugli 883. Come ironizza Alex, Kimi non era ancora nemmeno nato quando uscivano i dischi della band, ma è già un grande fan della serie e per lui ora “c’è solo la seconda stagione”, tanto che nella casa ancora piena di scatoloni, non c’è neppure un divano su cui sedersi. Tra le priorità di Kimi, infatti, c’è in primis Sky Wifi, che è ultraveloce e ottimizzata per lo streaming, e poi “Nord Sud Ovest Est”. “E il divano?”, gli chiede Del Piero. “Non era in pole position”, ribatte Antonelli.

Con il consueto stile ironico e leggero, anche questo soggetto promuove l’offerta che combina insieme, a un prezzo vantaggioso, la potenza dell’ultrabroadband di Sky Wifi – quarto operatore broadband nazionale nonché la rete più scelta dai clienti Sky – e la qualità dei contenuti Sky, con le serie e gli show di Sky TV per tutta la famiglia, a partire ovviamente da “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883” e dalla nuova edizione di “X Factor”, in esclusiva ogni giovedì.

Ideata dalla Sky Creative Agency, la nuova campagna è pianificata sui principali canali televisivi nazionali, in radio, sulle piattaforme digital e retail Sky.

Per maggiori informazioni: https://www.sky.it/offerte/wifi-tv

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