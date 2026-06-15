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Kiev, Zelensky tra le macerie del monastero colpito: “Attacco deliberato di droni russi”

Kiev, Zelensky tra le macerie del monastero colpito: “Attacco deliberato di droni russi”

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Kiev, Zelensky tra le macerie del monastero colpito: “Attacco deliberato di droni russi” Adnkronos

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodimyr Zelensky tra le macerie dello storico Monastero delle grotte (Kyiv Pecersk Lavra), fondato nell’undicesimo secolo e danneggiato nel bombardamento di questa notte a Kiev. “È stato confermato che due droni russi hanno deliberatamente preso di mira la parte della città in cui si trovano la Lavra e il Mystetskyi Arsenal”, ha scritto Zelensky sui social, condividendo un video in cui mostra i danni. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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