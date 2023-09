Kiev è furiosa con Elon Musk ‘Ha fatto del male’

Elon Musk ha detto di aver impedito all’Ucraina di spazzare via la flotta navale russa del Mar Nero l’anno scorso negando l’accesso a Internet Starlink, provocando una risposta furiosa da Kiev con un funzionario che lo accusava di “commettere il male“.

Come ci è riuscito Musk?

Il sistema di comunicazione satellitare Starlink, gestito dalla società di proprietà di Musk SpaceX, è stato distribuito in Ucraina da poco dopo che il paese è stato invaso dalla Russia nel febbraio 2022.

La rete, che aiuta i soldati sempre più hightech a operare in aree in cui altri mezzi di comunicazione sono fuori uso, è uno strumento chiave sul campo di battaglia per Kiev.

L’incidente in questione ruota attorno a un drammatico piano dell’Ucraina per paralizzare la flotta navale russa del Mar Nero con sede a Sebastopoli, un porto strategico in Crimea, che Mosca ha occupato e sostiene di aver annesso nel 2014.

“C’è stata una richiesta di emergenza da parte delle autorità governative per attivare Starlink fino a Sebastopoli. L’ovvio intento è quello di affondare la maggior parte della flotta russa all’ancora “, ha postato Musk giovedì sulla sua piattaforma di social media X, precedentemente chiamata Twitter.

“Se avessi accettato la loro richiesta, allora SpaceX sarebbe stata esplicitamente complice di un importante atto di guerra e escalation del conflitto”, ha aggiunto.

Hard to believe that here we are using #Twitter to support #Ukraine & democracy, and yet the owner of Twitter Elon Musk has effectively admitted to helping dictator Putin murder Ukrainian men, women & children & prolong a bloody war in Europe. https://t.co/1ZdxwIxV0v pic.twitter.com/nFQfok0qM5 — Glasnost Gone (@GlasnostGone) September 9, 2023

Come ha risposto Kiev?

Rabbiosamente. La Russia usa regolarmente la sua flotta del Mar Nero per lanciare missili da crociera sulle città ucraine e un attacco ucraino di successo contro di essa l’anno scorso avrebbe probabilmente salvato centinaia di vite e fermato il tentativo del Cremlino di distruggere le infrastrutture civili ucraine.

Mykhailo Podolyak, un assistente anziano del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha dichiarato:

“Di conseguenza, civili e bambini vengono uccisi. Questo è il prezzo di un cocktail di ignoranza e grande ego.

“Perché alcune persone vogliono così disperatamente difendere i criminali di guerra e il loro desiderio di commettere omicidi? E ora si rendono conto che stanno commettendo il male e incoraggiando il male?”.

Sometimes a mistake is much more than just a mistake. By not allowing Ukrainian drones to destroy part of the Russian military (!) fleet via #Starlink interference, @elonmusk allowed this fleet to fire Kalibr missiles at Ukrainian cities. As a result, civilians, children are… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 7, 2023

Come facciamo a sapere dell’incidente?

Il resoconto di Musk sulla prevenzione dell’attacco alla flotta russa è arrivato in risposta a un post basato su informazioni tratte da una biografia di prossima pubblicazione di Walter Isaacson, che afferma che il magnate della tecnologia aveva disattivato Starlink nell’area della Crimea per farlo.

In un estratto pubblicato dal Washington Post giovedì, Isaacson ha scritto che nel settembre 2022, “l’esercito ucraino stava tentando un attacco furtivo alla flotta navale russa con sede a Sebastopoli in Crimea inviando sei piccoli sottomarini droni pieni di esplosivi, e stava usando Starlink per guidarli verso l’obiettivo”.

Musk aveva “parlato con l’ambasciatore russo negli Stati Uniti … (che) gli aveva esplicitamente detto che un attacco ucraino in Crimea avrebbe portato a una risposta nucleare “, ha scritto Isaacson.

Musk “ha segretamente detto ai suoi ingegneri di disattivare la copertura entro 100 chilometri dalla costa della Crimea. Di conseguenza, quando i sottomarini droni ucraini si sono avvicinati alla flotta russa a Sebastopoli, hanno perso la connettività e sono stati portati a terra in modo innocuo”.

Musk ha respinto l’account di Isaacson, dicendo in un post su X: “Le regioni Starlink in questione non sono state attivate. SpaceX non ha disattivato nulla”.

Come ha risposto la Russia?

Sembrano essere molto contenti di Musk.

Dmitry Medvedev, ex presidente russo e attuale consigliere senior per la sicurezza del presidente Putin, ha elogiato Musk per il resoconto del libro delle sue azioni.

“Era preoccupato per un attacco nucleare di rappresaglia”, ha postato Medvedev su X, aggiungendo: “Se ciò che Isaacson ha scritto nel suo libro è vero, allora sembra che Musk sia l’ultima mente adeguata in Nord America”.

Musk si è scusato?

No, anzi ha alzato ulteriormente il tiro nel dire cose che faranno arrabbiare gli ucraini. Musk ha anche chiesto una tregua nel conflitto, in cui le forze ucraine hanno riguadagnato terreno significativo dalla Russia l’anno scorso, ma hanno fatto solo lenti progressi in una controffensiva lanciata a giugno.

“Entrambe le parti dovrebbero concordare una tregua. Ogni giorno che passa, sempre più giovani ucraini e russi muoiono per guadagnare e perdere piccoli pezzi di terra, con i confini che cambiano a malapena. Questo non vale la loro vita”, ha postato Musk.

La leadership ucraina ha ripetutamente affermato di essere impegnata a cacciare le truppe russe e a riconquistare tutto il suo territorio occupato.

How is Ukraine or any country in the world supposed to deal with a bipolar U.S. foreign policy? Do they go with Elon Musk or the Biden Administration?



How is it possible that one oligarch has peer power with a government constituted by more than 159 million citizens who voted? — Michael MacKay (@mhmck) September 9, 2023

Ci saranno ripercussioni?

Per cominciare, l’ammissione di Musk – che in precedenza ha fatto arrabbiare l’Ucraina con proposte che includono la convalida della rivendicazione della sovranità della Russia sulla regione occupata della Crimea – solleva dubbi sul fatto che Kiev possa davvero contare appieno su Starlink.

Poi c’è il fatto che venerdì, il vice primo ministro ucraino Mykhailo Fedorov ha detto al Financial Times che Musk ha condiviso con Isaacson scambi confidenziali sull’accesso militare a Starlink senza il permesso di Fedorov, descrivendo la situazione come “non molto carina”.

Ha aggiunto: “Non ho mai mostrato o parlato della nostra corrispondenza pubblicamente”.