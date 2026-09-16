Nella bozza della norma per limitare l’uso dei social media da parte dei più giovani il divieto di avere un account sotto i 15 anni e l’obbligo per i genitori di controllare i mini account dei figli fra 13 e 15 anni. Von der Leyen: “"Non dobbiamo accettare funzionalità che creano dipendenza".

L’Unione Europea ha deciso di bandire l’uso dei social media per gli under 13 e consentire un utilizzo limitato, sotto la supervisione dei genitori per i ragazzini fino a 15 anni di età.

Lo ha detto oggi la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, una misura per contrastare i crescenti timori di un uso distorto ed eccessivo dei social da parte dei ragazzi, in seguito alle crescenti evidenze di danni mentali e fisici legati alla sempre crescente dipendenza dei più giovani dallo scrolling e dallo schermo dello smartphone.

La presidente della Commissione europea e la commissaria alla Sovranità Digitale Henna Virkkunen, presenteranno formalmente giovedì a Strasburgo la proposta del cosiddetto “KIDS Act”, che include i limiti di età graduali.

Dopo l’Australia che già lo scorso anno aveva fissato un limite di utilizzo a 16 anni, l’Europa segue la scia e inasprisce ulteriormente le regole per i più giovani.

Approccio graduale dei 27

Il blocco dei 27 Paesi adotterà un approccio “graduale”, ha confermato von der Leyen durante il suo discorso programmatico annuale al Parlamento europeo a Strasburgo.

“Ogni età ha le sue specificità. E quindi, ognuna avrà il suo livello di protezione su misura”, ha detto.

Mini-account fra i 13 e i 15 anni supervisionati dai genitori

“Niente social media sotto i 13 anni. Niente account personali sotto i 15 anni“, ha precisato. “Ciò significa che, tra i 13 e i 15 anni non compiuti, saranno ammessi solo ‘mini-account’ – creati e supervisionati da genitori o tutori – con funzionalità limitate e un limite di tempo di un’ora al giorno”.

“E tra i 15 e i 18 anni, la progettazione sicura sarà un obbligo per le piattaforme”.

Prima di illustrare l’approccio dell’UE, von der Leyen ha reso omaggio a una ragazza belga di 14 anni, Olea, che si è tolta la vita un mese fa dopo aver subito atti di bullismo; ha inoltre citato le parole della madre: “Sono convinta che, senza queste reti onnipresenti, mia figlia sarebbe ancora qui”.

Von der Leyen non ha fatto riferimento ai videogiochi online o ai chatbot basati sull’intelligenza artificiale, che secondo una bozza legislativa visionata dall’AFP sarebbero anch’essi soggetti alle restrizioni.

“Non dobbiamo accettare funzionalità che creano dipendenza. Non dobbiamo accettare che bambini e ragazzi siano attratti verso contenuti sempre più estremi. Non dobbiamo accettare che le foto delle ragazze siano utilizzate per creare immagini sessualizzate generate dall’IA.

Quindi invertiremo l’onere della prova.

Le piattaforme dovranno dimostrare di essere sicure. Perché non si tratta dell’accesso dei minori europei ai social media, si tratta di stabilire quando e come permettere ai social media di accedere ai minori”, ha detto nel discorso odierno.

Stop scrolling infinito

Secondo una bozza del documento, l’UE vieterà anche funzionalità di design che creano dipendenza, come il cosiddetto “scorrimento infinito” (infinite scrolling), quando si tratta di minori.

In caso di violazione delle regole, le piattaforme rischiano sanzioni fino al 6% del fatturato annuo, come indicato nei dettagli della bozza.

“L’Europa ha il potere di agire. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le grandi aziende tecnologiche”, ha detto von der Leyen.

“Non dobbiamo accettare funzionalità che creano dipendenza”, ha avvertito, sottolineando che “le piattaforme dovranno dimostrare di essere sicure”.

Il “rischio” non riguarda solo i bambini, ha osservato. “Il design che crea dipendenza, ad esempio, nuoce a tutti”, ha detto, aggiungendo ai legislatori europei che l’Europa necessita di ulteriori regole, le quali saranno proposte in autunno.

Pressioni da parte degli Stati UE

Tra i presenti in aula vi era il Primo Ministro canadese Mark Carney, il cui Paese ha anch’esso adottato misure per limitare l’uso dei social media da parte dei minori di 16 anni.

Von der Leyen aveva subito pressioni da parte di Stati membri quali Francia, Danimarca e Grecia affinché venissero intraprese azioni a livello dell’intero blocco dei 27 Paesi per limitare i rischi online per i minori.

Da anni l’UE cerca di arginare lo strapotere delle grandi aziende tecnologiche (Big Tech), dotandosi di un arsenale normativo rafforzato che tuttavia ora ritiene insufficiente.

Il blocco ha già intimato alle piattaforme di Meta (Facebook e Instagram) e a TikTok di modificare il design “che crea dipendenza” dei propri servizi, in virtù della normativa sui contenuti nota come Digital Services Act; tuttavia, l’attuazione di tali modifiche sta richiedendo tempi più lunghi di quanto auspicato da Bruxelles.

Le organizzazioni che si occupano di diritti digitali e dei minori hanno espresso preoccupazioni circa le modalità pratiche di applicazione delle nuove restrizioni sui social media, nonché riguardo a un’app per la verifica dell’età che l’UE si appresta a lanciare.

“La verifica dell’età non è una soluzione miracolosa e solleverebbe gravi problemi in termini di privacy e protezione dei dati”, ha detto Agustin Reyna dell’organizzazione europea dei consumatori BEUC.

La proposta presentata giovedì diventerà legge soltanto al termine dei negoziati sul testo definitivo tra le capitali UE e il Parlamento europeo, un processo che potrebbe richiedere mesi.

Carfagna (Nm): “Bene Eu Kids Act, ora legge anche in Italia”

“Con l’Eu Kids Act annunciato dalla presidente von der Leyen, l’Europa si assume doverosamente la responsabilità di tutelare i minori dai rischi del mondo digitale e dei social. E’ un segnale forte, chiaro e necessario, che riconosce la priorità di introdurre limiti e regole precise”. Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, che aggiunge: “L’approccio graduale e differenziato scelto va nella giusta direzione, la stessa indicata dalla proposta di legge depositata da Noi Moderati in Parlamento: divieto di accesso soltanto per gli under 13; un regime regolamentato e protetto per i ragazzi piu’ grandi, perché per determinate fasce d’eta’ un divieto generalizzato sarebbe difficile da applicare e rischierebbe di non raggiungere l’obiettivo; obbligo per le piattaforme di correggere l’architettura algoritmica dei social, mettendo al centro la sicurezza dei ragazzi. Come ha sottolineato von der Leyen, non possiamo piu’ permettere che bambini e adolescenti siano esposti a contenuti che istigano al suicidio, veicolano violenza, diffondono deepfake e propongono un’immagine sessista e maschilista della donna che pensavamo appartenesse al passato. Ora acceleriamo anche in Italia per approvare, nell’ultimo scorcio della legislatura, una buona legge. Ci sono diverse proposte, si tratta di individuare insieme la sintesi migliore. Anche questo – conclude Carfagna – significa occuparsi di sicurezza”.

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