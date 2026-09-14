L’Unione Europea proporrà giovedì prossimo una nuova legge per proteggere i ragazzi dai danni legati all’uso dei social network. E’ previsto per mercoledì un discorso della presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel quale sarà fissata un’età minima per l’accesso dei minori, in occasione del discorso sullo stato dell’Unione all’Europarlamento di Strasburgo.

Dopo più di un anno di discussioni e pressioni da parte degli Stati membri compresa Francia e Germania e i genitori di tutti i 27 Stati membri della Ue, con il divieto di accesso per i minori di 15 anni.

Il documento sarà presentato a Bruxelles sempre da von der Leyen e dalla commissaria per la Sovranità Digitale Henna Virkkunen l’”EU Kids Act”.

Social media sicuri by design

Secondo quanto trapelato, nel suo discorso von der Leyn dirà che i social network devono essere “sicuri by design” Sicuri dalla progettazione), a significare che non creano dipendenza e che hanno delle funzioni che incoraggiano ad un uso eccessivo, ma che possono essere rimosse.

Si sta inoltre valutando l’ipotesi di vietare completamente l’accesso ai social media ai minori di 13 anni – come raccomandato da un gruppo di esperti – o ai minori di 15 anni, opzione caldeggiata dalla Francia.

L’Australia è stata il primo Paese al mondo a vietare i social media ai minori di 16 anni, sulla scia della crescente preoccupazione di governi ed esperti per l’impatto negativo sulla salute fisica e mentale dei bambini, confermato da numerosi studi.

Verso il divieto dei social agli under 15

Le misure, attese da tempo e che saranno presentate la prossima settimana dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, mirano a impedire ai minori di 15 anni di utilizzare funzionalità delle app considerate “a rischio”, senza tuttavia arrivare a un divieto totale dell’uso dei social media per gli adolescenti.

“Tra gli Stati membri c’è la forte aspettativa di dover agire in modo rapido ed efficace su questo fronte”, ha detto al Irish Times la vicepresidente della Commissione, Henna Virkkunen.

“Dobbiamo valutare attentamente quali siano le funzionalità dannose il cui accesso dovrebbe essere precluso prima di una certa età”. Ha inoltre sottolineato che i minori devono poter continuare ad accedere alle informazioni online e a mantenere i contatti con gli amici.

È probabile che le misure limitino l’accesso ad app molto diffuse come Facebook, Instagram, TikTok, X e Snapchat.

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