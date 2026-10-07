Kids Act, aperta consultazione pubblica fino al 26 novembre. Virkkunen: “Sicurezza online deve essere by design”

La Commissione Ue sta raccogliendo osservazioni sulla proposta di “EU Kids Act”.L’obiettivo è acquisire contributi da bambini, genitori, tutori, insegnanti ed educatori, nonché dalle piattaforme online interessate dalla proposta di Bruxelles.

Il periodo per la presentazione delle osservazioni si concluderà il 26 novembre 2026. Tutte le risposte ricevute saranno sintetizzate dalla Commissione europea e presentate al Parlamento europeo e al Consiglio, al fine di alimentare il dibattito legislativo.

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Virkkunen: “Sicurezza online deve essere by design”

Intanto, ieri si è aperto il dibattito all’Europarlamento sulla proposta della Commissione Ue. “Con il Digital Services Act (Dsa) abbiamo garantito che un ambiente online sano, sicuro e protetto non sia soltanto un obiettivo. È una legge, è stata la prima del suo genere al mondo e ha già prodotto risultati concreti. Tuttavia, abbiamo visto che i pericoli stanno aumentando e che nuovi servizi, funzionalità e caratteristiche hanno introdotto nuovi potenziali rischi. Per questo dobbiamo garantire la sicurezza fin dall’inizio. Abbiamo bisogno di una sicurezza integrata nella progettazione e dobbiamo essere più rigorosi quando si tratta di rendere disponibili determinati prodotti. Con il Kids Act diciamo: ora basta. Questa proposta è in larga misura il risultato del vostro lavoro, del lavoro fondamentale svolto da quest’Aula e dei vostri appelli a un’azione ulteriore. Inoltre, abbiamo raccolto solide evidenze, in particolare attraverso il gruppo di esperti istituito dalla presidente von der Leyen”. Lo ha detto Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione con delega a Sovranità tecnologica, sicurezza e democrazia, intervenendo nella plenaria di Strasburgo del Parlamento Ue per il dibattito sulle misure per proteggere i minori nel mondo digitale.

Kids Act, Virkkunen: “Proponiamo procedura accelerata applicazione norme”

Il Kids Act “introduce due elementi fondamentali per una protezione efficace dei nostri figli: la verifica dell’età e un’applicazione rapida delle norme. I servizi online dovranno quindi verificare l’età dei nuovi utenti e tale verifica dovrà tutelare la privacy ed essere semplice da utilizzare. Questo è lo standard stabilito dal modello europeo per la verifica dell’età. Per intervenire rapidamente a protezione dei minori, proponiamo inoltre una procedura accelerata di applicazione delle norme, che dovrà concludersi entro 90 giorni”, ha aggiunto Virkkunen.

Kids Act, Virkkunen: “Saranno vietate funzionalità che favoriscono dipendenza emotiva”

Con il Kids Act, “per quanto riguarda i chatbot e i compagni basati sull’intelligenza artificiale, non saranno consentite funzionalità che imitino relazioni personali e favoriscano forme di dipendenza emotiva”, ha chiuso Virkkunen.

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