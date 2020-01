Il canale di Key4biz su Telegram è visibile sia da desktop sia da mobile. È facile iscriversi per leggere i nostri articoli e la dailyletter. Ecco come unirsi al canale e commentare.

C’è un altro modo per leggere gli articoli di Key4biz e la nostra dailyletter, che inviamo dal lunedì al venerdì e con cui raccontiamo la giornata con news, contesti ed approfondimenti sull’Innovazione e il digitale, in particolare dal mondo Ict, Tlc, 5G, Data Protection, Smart City, Cybersecurity, Media, Internet, Intelligenza Artificiale e Blockchain.

È il canale di Key4biz su Telegram visibile sia da desktop sia da mobile.

Dal canale Telegram inviamo, di solito, un unico messaggio al giorno, intorno alle ore 18, indicando le principali news della giornata ed offriamo ai nostri lettori anche la possibilità di lasciare un commento. Questa funzione non è di default nella maggioranza dei canali sulla piattaforma di messaggistica. Invitiamo anche i lettori a scriverci per indicarci, per esempio tech trend, temi legati all’innovazione e al digitale su cui porre attenzione ed anche per darci un feedback sugli articoli scritti, errori compresi. L’obiettivo comune, ci auspichiamo, è quello di diffondere maggiormente la cultura tecnologica tra i cittadini.

Come fare ad unirsi al canale Telegram di Key4biz?

È facile iscriversi al canale di Key4biz su Telegram. Basta cliccare su questo link: https://t.me/Key4biz_it ed installare Telegram sul Pc e/o sullo smartphone.