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Kenya, turista italiana muore in un incidente stradale

Kenya, turista italiana muore in un incidente stradale

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Kenya, turista italiana muore in un incidente stradale Adnkronos

(Adnkronos) – Una turista italiana di 52 anni, la fiorentina Sidney Serpretri, è morta in un incidente stradale in Kenya sul tratto da Nairobi a Malindi. Secondo le prime ricostruzioni di Malindikenya.net, la donna era in macchina con il marito e il figlio, che si trovano attualmente ricoverati in ospedale a Mombasa, ma le cui condizioni non sarebbero gravi. Anche l’autista del taxi che trasportava i turisti italiani verso Malindi è rimasto ucciso nell’impatto con il camion che proveniva dalla corsia opposta. 

Sin dalla prima segnalazione, a quanto si apprende, l’Ambasciata d’Italia a Nairobi in raccordo con la Farnesina sta seguendo la vicenda con la massima attenzione, e ha preso immediatamente contatto con l’ospedale e con il marito, che ha riferito che lui e il figlio si troverebbero in condizioni stabili. L’Ambasciata continuerà a fornire massima vicinanza e ogni possibile assistenza alla famiglia.  

Lo scorso aprile, a Diani, un incidente in moto era costato la vita a Stefano Quadrelli, riminese di 63 anni, mentre l’anno prima, sempre a Diani erano morti altri due turisti, il milanese Marco Curcio e la valtellinese Karen Demozzi. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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