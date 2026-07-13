Kallas: nuove sanzioni Ue, 250 russi nel mirino oggi

(Adnkronos) – Oggi “speriamo” che il Consiglio Affari Esteri approvi l’inserimento nelle liste dei soggetti sanzionati dall’Ue per la guerra in Ucraina di “250” persone, mentre “sul ventunesimo pacchetto di sanzioni non c’è ancora accordo”. Lo dice l’Alta Rappresentante dell’Ue Kaja Kallas, a Bruxelles a margine della riunione dei ministri. Sul ventunesimo pacchetto “ci sono ancora questioni aperte, ma lavoriamo verso un’intesa”, conclude.
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