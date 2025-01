La Russia ha sviluppato Kalinka, un nuovo sistema di monitoraggio avanzato capace di rilevare e neutralizzare i segnali provenienti dai satelliti Starlink di SpaceX. Descritto come il “killer di Starlink”, Kalinka rappresenta una sfida significativa per Elon Musk e una minaccia diretta per l’efficacia delle comunicazioni militari ucraine, che dipendono in larga parte da questa tecnologia.

Cos’è il sistema Kalinka

Kalinka è stato creato dal Center for Unmanned Systems and Technologies (CBST) ed è descritto come un’importante innovazione nella guerra elettronica. Secondo Andrei Bezrukov, presidente del CBST, il sistema è in grado di localizzare droni, imbarcazioni e dispositivi connessi ai terminali Starlink entro un raggio di 15 chilometri.

L’efficacia di Kalinka dipende dalla configurazione del terreno e dai sistemi elettronici usati dal nemico. Inoltre, può rilevare anche i terminali di Starshield, una versione militarizzata di Starlink. Kalinka è stato integrato in piattaforme come barche, jet ski ed elicotteri per adattarsi a diversi ambienti di combattimento.

Il ruolo di Starlink nella guerra in Ucraina

Starlink, la rete satellitare di SpaceX, è stata cruciale per le operazioni militari ucraine sin dall’inizio del conflitto con la Russia nel 2022. Utilizzata per coordinare droni, correggere il fuoco dell’artiglieria e mantenere comunicazioni sicure sul campo di battaglia, questa tecnologia ha fornito un importante vantaggio tattico all’Ucraina.

Ad esempio, i droni ucraini collegati a Starlink sono stati impiegati per identificare e attaccare obiettivi russi, trasmettere video in tempo reale ai comandanti e migliorare la precisione dell’artiglieria.

La risposta della Russia: Kalinka

Lo sviluppo di Kalinka è una risposta diretta all’efficacia dimostrata da Starlink nel conflitto. Il sistema è progettato per disturbare i segnali di Starlink e identificare i terminali, sia fissi che mobili, utilizzati dalle forze ucraine. Questo potrebbe limitare l’uso di droni e le comunicazioni militari sicure da parte dell’Ucraina.

Bezrukov ha sottolineato che Kalinka può identificare anche imbarcazioni senza equipaggio e droni aerei, come i “Baba Yaga” impiegati dall’Ucraina per attacchi contro infrastrutture russe. Il sistema sta attualmente subendo test di combattimento sul campo e ha già dimostrato la sua efficacia in alcune operazioni.

Implicazioni globali

Le implicazioni di Kalinka vanno oltre il conflitto Russia-Ucraina. La sua capacità di neutralizzare le comunicazioni satellitari solleva interrogativi tra le grandi potenze globali. Ad esempio, la Cina ha già espresso preoccupazioni sulla resilienza di Starlink contro le interferenze e il suo potenziale impatto sulla sicurezza nazionale.

Con l’introduzione di Kalinka, la Russia ha compiuto un salto significativo nelle capacità di guerra elettronica, aprendo la strada a strategie globali più sofisticate per contrastare le tecnologie satellitari.

Tabella riassuntiva

Aspetto Dettagli Sistema Kalinka Sviluppato dalla Russia, rileva dispositivi collegati a Starlink entro 15 km di raggio. Funzionalità principali Rilevamento di droni, barche e terminali Starlink (anche Starshield). Uso militare Integrato in barche, jet ski ed elicotteri per operazioni in vari ambienti. Ruolo di Starlink Fondamentale per droni, comunicazioni sicure e coordinamento sul campo in Ucraina. Impatto di Kalinka Disturba i segnali Starlink, limitando il vantaggio tecnologico delle forze ucraine. Implicazioni globali Potenziale effetto su strategie militari di altri paesi e sicurezza delle reti satellitari.

