Kaja Kallas in Etiopia e Gibuti: la missione Ue nel Corno d’Africa

(Adnkronos) – Missione nel Corno d’Africa per l’Alta Rappresentante dell’Ue Kaja Kallas, che domani e dopodomani si recherà in visita prima in Etiopia e poi a Gibuti. Nella capitale etiope Addis Abeba, informa il Seae, Kallas incontrerà il primo ministro Abiy Ahmed e il ministro degli Esteri Gedion Timothewos.

A Gibuti Kallas visiterà le operazioni navali dell’Ue Aspides e Atalanta e firmerà un accordo sullo status delle forze Ue a Gibuti per l’operazione Aspides con il ministro degli Esteri Abdoulkader Houssein Omar e il ministro della Difesa Hassan Omar Mohamed Bourhan.

Dopo la firma, Kallas terrà un discorso pubblico e incontrerà il primo ministro di Gibuti, Abdoulkader Kamil Mohamed.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz