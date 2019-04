La polizia britannica ha arrestato il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, dopo che l'Ecuador gli ha revocato l'asilo. Ma l'arresto fa discutere. Angelo Tofalo, sottosegretario alla Difesa: 'L’arresto di Assange, dopo 7 anni di ingiusta privazione di libertà, è una inquietante manifestazione di insofferenza verso chi promuove trasparenza e libertà come WikiLeaks. Amici britannici, il mondo vi guarda, l’Italia vi guarda. Libertà per Assange'.

Il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, è stato arrestato dalla Polizia Metropolitana di Londra nell’ambasciata ecuadoriana, e trasferito in commissariato in attesa di essere portato davanti a un giudice. La polizia britannica ha arrestato il fondatore di Wikileaks dopo che l’Ecuador gli ha revocato l’asilo e l’ambasciata di Quito a Londra lo ha espulso dall’edificio.

“Posso confermare che Julian Assange, 7 anni dopo essere entrato nell’ambasciata ecuadoriana, è ora sotto custodia della polizia per affrontare debitamente la giustizia del Regno Unito”,ha detto il ministro dell’interno britannico, Sajid Javid.“Voglio ringraziare l’ambasciata dell’Ecuador per la sua cooperazione e la polizia per la sua professionalità: nessuno è al di sopra della legge”, ha concluso Javid.

Secondo quanto ha denunciato in un tweet da Wikileaks, Assange non è uscito dall’ambasciata dell’Ecuador a Londra, è stato l’ambasciatore a far entrare la polizia britannica all’interno della sede diplomatica, dopo che il presidente dell’Ecuador, Lenin Moreno, gli ha revocato l’asilo.

I poliziotti hanno agito con un mandato d’arresto emesso dalla corte di Westminster nel 29 giugno 2012. Il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, è rimasto ospite dell’ambasciata dell’Ecuador a Londra dal 2012, inseguito da un mandato d’arresto, fino ad oggi quando gli e’ stato revocato l’asilo ed è stato espulso dall’ambasciata. La Gran Bretagna lo ha arrestato e gli Stati Uniti sono pronti a processarlo e a valutare quale sia stato il ruolo del portale specializzato nella pubblicazione di documenti governativi riservati nel Russiagate.

Ma l’arresto fa discutere. Tofalo: “Insofferenza verso chi promuove trasparenza e libertà come WikiLeaks”

Ma l’arresto fa discutere. Per Wikileaks è stato violato un diritto internazionale. Dall’Italia arriva l’appello alla libertà di Assange da Angelo Tofalo, sottosegretario alla Difesa: “L’arresto di Assange, dopo 7 anni di ingiusta privazione di libertà, è una inquietante manifestazione di insofferenza verso chi promuove trasparenza e libertà come WikiLeaks. Amici britannici, il mondo vi guarda, l’Italia vi guarda. Libertà per Assange”.

Ecco una cronologia della vicenda Assange

Agosto 2010: una donna accusa Assange di aver approfittato del sonno per stuprarla, senza preservativo. I due erano a Stoccolma per una conferenza di Wikileaks. Lei afferma di avergli sempre rifiutato un rapporto sessuale non protetto.

Dicembre 2010: l’australiano è arrestato in Gran Bretagna, e poi rilasciato su cauzione. – febbraio 2011: Londra approva la richiesta di estradizione inoltrata dalla Svezia e invita il blogger a presentarsi davanti a un tribunale per il 29 giugno 2012. – 19 giugno 2012: Julian Assange non si presenterà. Chiede, invece, asilo all’Ecuador, che lo accoglie nella sua ambasciata a Londra. – 19 maggio 2017: la Svezia archivia le accuse. Riaprirà il caso se Assange rientrerà nel Paese entro agosto 2020, altrimenti scatterà la prescrizione. Resta, per Londra, l’accusa di aver violato gli obblighi legati alla cauzione.

11 gennaio 2018: l’Ecuador afferma di aver concesso la cittadinanza ad Assange, chiedendo inoltre a Londra di riconoscerlo come diplomatico in modo da evitargli l’arresto e la probabile estradizione negli Stati Uniti dove deve rispondere della pubblicazione di documenti segreti militari e diplomatici nel 2010. Londra respinge la richiesta. Il presidente dell’Ecuador, Lenin Moreno, chiede “una soluzione positiva a breve termine”.

13 novembre 2017: Donald Trump Jr. pubblica lo scambio di messaggi con WikiLeaks durante le presidenziali negli Stati Uniti. Secondo l’intelligence americana, l’organizzazione guidata da Julian Assange ha collaborato con il Cremlino per condizionare le elezioni Usa. Due mesi prima era filtrata la notizia che il deputato repubblicano Dana Rohrabacher avrebbe proposto a Donald Trump di offrire l’immunità ad Assange in cambio della sua disponibilita’ a escludere che sia stata la Russia a fornire a Wikileaks le mail hackerate ai democratici durante la campagna per le presidenziali. Assange, finora, non è mai stato incriminato negli Stati Uniti. – 6 febbraio 2018: il giudice britannico conferma il mandato di cattura.

11 aprile 2019: l’Ecuador ha revocato l’asilo concesso ad Assange e questa mattina l’ambasciata ecuadoregna a Londra lo ha espulso. Ad attenderlo c’erano le autorità britanniche che lo hanno arrestato.