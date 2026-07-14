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JSD6000, la nave di Saipem pronta per la sfida del Mar Nero

JSD6000, la nave di Saipem pronta per la sfida del Mar Nero

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JSD6000, la nave di Saipem pronta per la sfida del Mar Nero Adnkronos

(Adnkronos) – Dal cantiere San Giorgio del Porto di Genova alla prossima missione nel Mar Nero. La JSD6000, nave di nuova generazione della flotta Saipem, dopo i piccoli interventi tecnici nel cantiere è pronta a prendere parte al progetto Neptun Deep, tra le principali iniziative europee per la diversificazione delle forniture energetiche. Un viaggio tra innovazione, tecnologie di posa sottomarina e le caratteristiche di un mezzo progettato per operare in acque profonde e installare infrastrutture offshore complesse. 

economia

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Redazione Key4biz

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