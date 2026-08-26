JPMorgan prevede che la domanda di robot umanoidi aumenterà notevolmente nel sistema produttivo statunitense. L’economia Usa favorisce sempre più l’automazione rispetto al lavoro umano, poiché il costo di installazione di un robot scende sotto i 10 dollari all’ora, secondo MarketWatch. E la progressiva sostituzione di diversi posti è alle porte.

Un robot costa un terzo di un essere umano

Con meno di 10 dollari all’ora per il funzionamento, un robot umanoide riduce in modo netto il costo orario di circa 30 dollari di un magazziniere in carne ed ossa. La nota identifica la manifattura statunitense come un settore con numerosi posti vacanti non coperti — posizioni che la banca si aspetta che i robot umanoidi assumano in gran numero.

La previsione arriva mentre l’industria dei robot umanoidi viene sempre più circoscritta anche a livello normativo. La Federal Communications Commission ha aggiunto robot umanoidi e quadrupedi di fabbricazione estera alla sua Covered List, bloccando nuove importazioni di tali dispositivi per motivi di sicurezza nazionale. La mossa ha preso di mira la Cina, che detiene circa l’85% del mercato globale dei robot umanoidi. Le aziende cinesi Unitree e AGIBOT hanno ciascuna consegnato più di 5mila unità umanoidi nel 2025, mentre concorrenti americani come Tesla e Figure AI sono arrivati soltanto a poche centinaia di unità ciascuna, secondo la CNN, che cita la società di ricerca Omdia.

La Cina accusa gli Usa di protezionsimo

Il Ministero degli Esteri cinese ha reagito alle restrizioni della FCC, con il portavoce Mao Ning che ha detto che Pechino prenderà “tutte le misure necessarie” per difendere gli interessi delle imprese cinesi. “Il protezionismo non rende gli Stati Uniti più competitivi e danneggerà solo gli interessi delle aziende e dei consumatori statunitensi“, ha detto Mao Ning.

Unitree, uno dei principali produttori cinesi di robot umanoidi, è sbarcata sulla borsa di Shanghai all’inizio di agosto. Il titolo dell’azienda ha chiuso il 460% sopra il prezzo dell’IPO nel primo giorno di contrattazione, con un valore di circa 50 miliardi di dollari, secondo Reuters. Unitree ha raccolto circa 6,1 miliardi di yuan (905 milioni di dollari) nella quotazione. Il fatturato dell’azienda è salito a 1,70 miliardi di yuan nel 2025 da 392,77 milioni nel 2024, e ha registrato un utile netto di 278,21 milioni di yuan, secondo il prospetto. Le vendite all’estero, incluso il mercato statunitense, hanno rappresentato circa il 44% dei ricavi principali nel 2025.

Le spedizioni globali di robot umanoidi hanno totalizzato circa 15.000 unità nel 2025, secondo CNN, citando Omdia.

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