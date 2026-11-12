Jensen Huang, il CEO di Nvidia costretto a dimettersi per le amanti

Oggi in apertura la caduta del re dei chip per l’AI.
Jensen Huang cede il trono, travolto dagli scandali a partire dal suo affaire con una spia cinese, abbandonato dal presidente Trump, che lo lascia in balia del suo destino. Il titolo Nvidia crolla del 14% per poi recuperare dopo l’uscita di scena del fedifrago.
Intanto le ultime sul fronte Poste-Tim: per il Ceo Del Fante “l’integrazione procede a ritmo sostenuto”. 50 immobili di Poste Italiane per le nuove torri di Tim e il piano industriale atteso nel primo trimestre del 2027.
Infine, DDL Concorrenza, spieghiamo lo scontro sul CUP, la tassa sugli Isp che impone un canone minimo di occupazione del suolo pubblico di 950 euro anche per gli operatori virtuali che non hanno una rete propria. Ma fioccano i ricorsi dei partiti per eliminare il tributo.
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