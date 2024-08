Jenna Ortega confessa al New York Times di aver cancellato Twitter dopo aver ricevuto immagini sessualmente esplicite generate dall’intelligenza artificiale di se stessa da bambina: “Odio l’intelligenza artificiale”.

L’attrice ha così chiarito il motivo della sua fuga da X (ex Twitter), parlando così per la prima volta dello choc subito nel ricevere immagini esplicite di se stessa bambina generate artificialmente.

Anni di immagini contraffatte

Ortega ha raccontato di aver chiuso l’account dopo anni che riceveva questo tipo di contenuti inappropriati. Un vero e proprio afflusso straripante di contenuti e immagini esplicite sulla piattaforma.

“Odio l’intelligenza artificiale”, ha detto Ortega quando le è stato chiesto di esprimere la sua opinione sulla tecnologia emergente, che può essere utilizzata per creare immagini e video realistici, inclusa la pornografia deepfake. “Mi è piaciuto avere 14 anni e creare un account Twitter perché dovevo farlo e vedere contenuti sporchi e modificati di me da bambina? No. È terrificante. È corrotto. È sbagliato”, ha detto.

L’ex attrice bambina, diventata famosa per aver recitato nella serie Disney Channel “Stuck in the Middle” e nella commedia CW “Jane the Virgin”, nonché nel ruolo di Mercoledì nella Famiglia Addams, ha detto che le è stato chiesto di iscriversi a Twitter per costruire la sua immagine.

Flusso incontrollato

“Uno dei primi, in realtà il primo messaggio privato che ho aperto quando avevo 12 anni, è stata una foto non richiesta dei genitali di un uomo, e quello è stato solo l’inizio di quello che sarebbe successo”, ha aggiunto.

Ortega ha detto che ha finito per eliminare l’app “circa due, tre anni fa” a causa della marea di “immagini e foto assurde” che stava ricevendo.

“Era disgustoso e mi faceva sentire male. Mi faceva sentire a disagio”, ha continuato. “Comunque, è per questo che l’ho eliminato, perché non potevo dire nulla senza vedere qualcosa del genere”.

Lo stesso è capitato a Taylor Swift

Ortega non è la prima persona a essere presa di mira da coloro che creano e diffondono porno AI realistico. All’inizio di quest’anno, l’immagine di Taylor Swift è stata usata in una serie di post sessualmente espliciti diventati virali su X.

X ha finito per bloccare temporaneamente le ricerche della cantante come misura di sicurezza.

In una dichiarazione rilasciata all’epoca, la società si è pronunciata: “Pubblicare immagini di nudità non consensuale (NCN) è severamente vietato su X e abbiamo una politica di tolleranza zero nei confronti di tali contenuti”.

“I nostri team stanno rimuovendo attivamente tutte le immagini identificate e adottando misure appropriate contro gli account responsabili della loro pubblicazione”, ha aggiunto.

Negli Usa proposta nuova legislazione anti-deepfake

L’incidente ha portato a richieste di una nuova legislazione per combattere le minacce poste dai deepfake.

Nel 2023, il rappresentante democratico Joseph Morelle ha proposto un disegno di legge che renderebbe un reato condividere intenzionalmente o minacciare di condividere immagini alterate digitalmente di un individuo impegnato in condotte sessualmente esplicite.

Il disegno di legge, intitolato Preventing Deepfakes of Intimate Images Act, è stato inoltrato alla Commissione giudiziaria della Camera, ma non sono state ancora intraprese ulteriori azioni. “Abbiamo visto gli impatti devastanti che le immagini deepfake intime hanno avuto su tutti, dalle giovani studentesse alle celebrità mondiali”, ha affermato Morelle sull’argomento. “Abbiamo la responsabilità di intraprendere azioni decisive che mettano fine a questi crimini efferati”.

