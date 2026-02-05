Jeff Bezos licenzia 300 giornalisti del Washington Post

Nemmeno uno degli uomini più ricchi del mondo riesce a salvare il giornalismo. Jeff Bezos ha licenziato 300 giornalisti in un ‘riassetto strategico’ di cui sono rimaste vittima la copertura locale, l’estero e l’intera redazione sportiva.

Il taglio del 30 per cento del personale, “doloroso ma necessario” in un “giornale di un’altra epoca”, è stato annunciato di prima mattina ai dipendenti dal direttore Matt Murray. Lavoravano fino a ieri al Post circa 800 reporter, a una larga fetta dei quali è stato chiesto di non presentarsi in redazione.

Secondo Marty Baron, l’ex direttore che ha portato al Post ben 18 Pulitzer, è “un momento nero nella storia” del quotidiano, mentre Jeff Stein, capo della redazione economica, ha parlato di “un giorno tragico per il giornalismo, per la città di Washington e per il Paese”. Il Post, dopo la ‘cura dimagrante’ imposta da Bezos, continuerà a occuparsi di politica, economia e sanità, trascurando affari locali e internazionali. Oltre allo sport chiuderà completamente anche la sezione libri.

Non è bastata la svola a destra per il Washington Post

I tagli sono il segno che Bezos, uno degli uomini più ricchi del mondo, non ha ancora capito come costruire e mantenere i profitti di una pubblicazione su internet, a differenza di quanto ha fatto il New York Times i cui abbonamenti digitali – è stato annunciato – sono saliti di 1,4 milioni nel 2025 in linea con l’obiettivo di 15 milioni nel 2027.

Con Bezos, dopo i primi anni in attivo, il Post ha continuato invece a far acqua e a nulla è servita la svolta a destra, quantomeno nella pagina degli editoriali, e l’arrivo nel 2024 del giornalista britannico Will Lewis, ex Ceo di Dow Jones e figura discussa all’epoca dello scandalo delle intercettazioni del gruppo di Rupert Murdoch, alla guida del consiglio di amministrazione.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz