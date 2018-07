James Ohlen lascia BioWare dopo 22 anni

Un altro membro storico di BioWare ha lasciato lo studio per intraprendere una nuova avventura.

Stavolta si tratta di James Ohlen, che per BioWare è stato lead designer of Star Wars: Knights of the Old Republic, Baldur’s Gate 1 e 2, Neverwinter Nights e Dragon Age: Origins, oltre che direttore di Star Wars: The Old Republic. In totale, Ohlen è rimasto con lo studio per ben 22 anni.

“Dopo 22 anni, mi sono ritirato da BioWare,” ha annunciato Ohlen su Twitter. “Ho adorato il tempo passato su Anthem, Star Wars, Dragon Age e Dungeons and Dragons. Però, devo prendermi una pausa e lavorare su qualcosa di più piccolo e personale”.

Olhen ha anticipato che il suo prossimo progetto sarà in collaborazione con Arcanum Worlds, un editore legato a Dungeons & Dragons, per il quale realizzerà il libro Odyssey of the Dragonlords.

Negli ultimi tempi, lo studio ha perso diverse figure importanti. Al momento, lo sviluppatore è concentrato su Anthem, anche se ha dichiarato che probabilmente Mass Effect e Dragon Age faranno ritorno.