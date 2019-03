Jade Raymond nominata vicepresidente di Google

Jade Raymond, veterana dell’industria videoludica, è stata nominata vicepresidente di Google.



La notizia è arrivata dalla stessa Jade Raymond con un tweet, in cui si legge “Sono emozionata di poter finalmente comunicare che sono approdata a Google come VP!”.

La dirigente ha iniziato la sua carriera videoludica come programmatrice per Sony. In seguito è passata Electronic Arts, poi a The Electric Playground e successivamente finally Ubisoft Montreal, dove ha prodotto “Assassin’s Creed”. Ha poi svolto il ruolo di produttrice esecutiva di “Assassin’s Creed 2,” “Watch Dogs” e “Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist”. Nel 2015 è passata a EA e ha fondato Motive Studios.

Google terrà una keynote durante la Game Developers Conference di quest’anno. Pur avendo partecipato alle edizioni scorse, è la prima volta che l’azienda organizzerà una keynote. Secondo un video pubblicato oggi, l’argomento dell’intervento sarà la visione del futuro dei videogiochi secondo Google.