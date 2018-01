Jacopo Paoletti

CEO,

Comunicatica

E’ stato manager e formatore in ambito digitale in aziende di medie e grandi dimensioni dove si è occupato principalmente di digital transformation ed ecommerce; oggi è founder & CEO della holding Comunicatica investor & CMO di Moovenda nonché advisor in diverse startup. Scrive di marketing e comunicazione sul suo blog jacopopaoletti.com.

Si occupa principalmente di ideazione e realizzazione di strategie applicate al marketing digitale e alla vendita online, e di tecniche e tecnologie orientate alla comunicazione sul Web, ed è consulenza nella progettazione, gestione e analisi di progetti web e campagne integrate di digital marketing. Fino al 2016 è stato manager in diverse grandi aziende italiane, prima in ambito IT (per un’importante multinazionale del settore retail, leader in Italia nel commercio elettronico), poi in ambito marketing (alla direzione di uno dei primi brand nazionali nel settore real estate). Oggi è un giovane marketer, business angel, e digital entrepreneur;