Oggi in primo piano due analisi.

Un punto di vista diverso sulla sperimentazione del voto elettronico in Italia per 5 milioni di italiani, però solo dopo l’esito positivo di una “simulazione”, priva di valore legale. È possibile che il voto via Internet sia l’unica missione digitale impossibile?

Poi rivolgiamo lo sguardo alla Cina, con l’intervista a Angela Zhang, esperta di diritto cinese, per capire perché Pechino, improvvisamente, ha rafforzato la politica antitrust nei confronti dei suoi “gioielli” tecnologici?

Infine, da vedere la videointervista del direttore Raffaele Barberio al prof. Franco Pizzetti sul cloud, la Pa e l’Europa.



Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

iVoting in Italia e non solo, la missione digitale impossibile?

di Luigi Garofalo

Un'analisi della sperimentazione per 5 milioni di italiani, solo dopo l'esito positivo di una "simulazione" priva di valore legale.

Nuovo CdA Rai, prevale la sinistra, nessun consigliere in quota FdI

di Angelo Zaccone Teodosi

Il Senato elegge Igor De Biasio (Lega) e Alessandro Di Majo (M5S). La Camera Francesca Bria (Pd) e Simona Agnes (Fi). Meloni: "Noi epurati".

Perché ora Pechino ce l’ha con i suoi “gioielli” tech? Intervista a A. Zhang

di Luigi Garofalo

Intervista a Angela Zhang, esperta di diritto cinese per capire perché la Cina ha rafforzato la politica antitrust su tech company cinesi.

Green deal, l’UE crea Fondo sociale per il clima da 72 miliardi di euro

di Flavio Fabbri

A sostegno della transizione ecologica dell'UE proposto un nuovo Fondo che potrebbe arrivare a 144 miliardi di euro entro il 2032.

Dati Whatsapp a Facebook, Garante Privacy irlandese apre un’indagine

di Paolo Fabbri

Il regolatore europeo EDPB ha chiesto al Garante irlandese di indagare sulla condivisione dei dati con la casa madre Facebook.

Sky, nessuna misura cautelare dell’Antitrust dopo il ricorso di Tim

di Paolo Anastasio

Sky segna un punto a suo favore nella vicenda dei diritti tv del calcio: nessuna misura cautelare in attesa del giudizio di merito.

Ue congela la web tax e sposa la minimum tax voluta da Ocse e Usa

di Paolo Anastasio

Dopo l'accordo dei ministri delle Finanze del G20 per l'istituzione di una minimum tax, Bruxelles manda in soffitta il progetto di web tax.

Green UE, Starace (ENEL): “Sì a rinnovabili al 40% entro il 2030”

di Flavio Fabbri

Francesco Starace, Amministratore delegato di Enel, a sostegno del piano Green deal dell'Ue per accelerare la transizione ecologica.

Quale sarà il ruolo dei WISP nei prossimi mesi? Il white paper di AIKOM

di Redazione

Nel white paper si riportano dati, tecnologie, prodotti e prospettive di mercato per il mondo WISP secondo le più quotate ricerche di settore

L’MPA in visita a Cinecittà: innovazione e copyright i driver della crescita

di Flavio Fabbri

Il Presidente di MPA EMEA, Stan McCoy, in visita a Cinecittà: "Innovazione e diritto d'autore drive per l'industria dell'audiovisivo".

“La PA che vorrei”, rivedi l’intervista a Giovanni Papaleo (COO Acea)

di Redazione

La videointervista del prof. Donato Limone a Giovanni Papaleo, Chief Operating Officer, Acea Spa.

Key4biz Video

«Il Cloud, la PA e l’Europa». Intervista a Franco Pizzetti