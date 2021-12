Continua sul nostro giornale il dibattito sul voto elettronico. Key4biz fornisce i dati della sperimentazione, senza valore legale, del voto digitale messo a disposizione dalla Farnesina in occasione delle elezioni, via posta cartacea, per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. Il test è all’interno del progetto di iVoting del governo.

In primo piano anche il 5G, è allo studio del MiSe la possibilità di offrire maggiore spettro per avviare la fase 2: vertical e reti private.

Infine, dagli USA il nuovo trend per il metaverso: i tifosi del football americano indoor fanno i mister. Altro che fantacalcio…Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.