ITU, nuove linee guida anti-disastro per le reti Tlc

L'ITU ha varato nuove linee guida per la realizzazione di piani nazionali anti disastro per le reti di telecomunicazioni.

L’ITU (International Telecommunication Union) ha varato nuove linee guida per lo sviluppo e l’implementazione di piani nazionali di emergenza per le telecomunicazioni. L’obiettivo dell’agenzia Onu responsabile delle politiche internazionale per le Tlc è responsabilizzare gli Stati di fronte al rischio di eventuali disastri, che in realtà sono certamente più probabili in questo periodo di emergenza sanitaria globalizzata.

Le nuove linee guida dell’ITU aiuteranno le autorità nazionali e i policy maker dei diversi paesi a sviluppare regole in grado di assicurare la continuità delle reti e dei servizi Tlc durante e dopo un eventuale disastro.

“L’eccezionalità della crisi Covid-19 sta dimostrando il ruolo vitale delle tecnologie dell’informazione e delle reti Tlc per rispondere alla pandemia”, ha detto il segretario generale dell’ITU Houlin Zhao, aggiungendo che ora più che mai l’implementazione di piani nazionali di emergenza per la salvaguardia delle telecomunicazioni può assicurare la condivisione effettiva e rapida di informazioni a tutti i livelli di governo, alle comunità affette e fra le agenzie umanitarie per interventi prioritari a tutela di vite umane.

Un piano di emergenza dedicato alle reti consente di assicurare la disponibilità di comunicazioni durante le fasi di mitigazione del disastro, mettendo in evidenza le aree che più di altre necessitano di interventi sanitari e risorse primarie necessarie per la vita di tutti i giorni. “Quando arriva un disastro non c’è tempo di pensare a cosa fare e a come organizzare una risposta. E’ necessario essere preparati in anticipo per mettersi subito all’opera”, ha detto Doreen Bogdan-Martin, direttore del Telecommunication Development Bureau dell’ITU, aggiungendo che un ruolo importante in questo senso è quello delle esercitazioni simulate di situazioni di emergenza per prepararsi.