Per Italy Innovazioni all’orizzonte una partnership globale con un importante ODM

Italy Innovazioni S.p.A. annuncia di aver incontrato i rappresentanti di Third Reality, Inc. e Jiangsu Huitong Group Co., Ltd..

Gli incontri hanno avuto luogo a Shanghai e Zhenjiang, nella Repubblica Popolare Cinese, ed hanno avuto come oggetto l’approfondimento di un interesse inizialmente manifestato da Third Reality, Inc. rispetto alla possibilità di sfruttare per i mercati statunitense e cinese la proprietà intellettuale di Hide, la presa a scomparsa smart di Italy Innovazioni che ha venduto un milione di pezzi in Europa e la cui versione americana è stata presentata con successo all’edizione 2019 del CES di Las Vegas.

Third Reality, Inc. è un’azienda sino-americana che progetta e produce soluzioni nell’automazione domotica ad attivazione vocale di luci e interruttori operando anche come ODM per Alexa Voice Service parte Google Assistant; Jiangsu Huitong Group Co., Ltd. è manufacturer e ODM per primari brand del settore home electronics tra cui Philips, Amazon, Sharp, Toshiba, Hitach, Telefónica, che è il partner produttivo individuato per capacità tecnica, standard qualitativi ed esperienza nel settore.

L’incontro tra Third Reality e Hide è avvenuto in seguito a una presentazione svolta dal team Alexa Voice Service di Amazon, che ha individuato nella presa italiana uno spunto per il completamento ed estensione della gamma prodotti di Third Reality in ambito smart home e voice control.

Giorgio Rende, CEO di Italy Innovazioni S.p.A., ha dichiarato: “Siamo certi che i mercati cinese ed americano possano essere centrali nello sviluppo di Hide; accogliamo con piacere l’interesse dei nostri partner e ci mettiamo a disposizione per far sì che questa opportunità possa ottenere successo.”

Xuezhang Dong, CEO di Third Reality, Inc., ha dichiarato: “La presa a scomparsa con l’integrazione di smart devices assolve perfettamente a domande del mercato quali design, innovazione e funzionalità; unire la nostra tecnologia più avanzata in campo di voice control alle possibilità applicative offerte da un prodotto come Hide apre scenari interessanti che vale la pena di indagare.”

Le due società Italy Innovazioni S.p.A. e Third Reality, Inc. hanno concordato di lavorare a una roadmap con l’obiettivo di formare una joint-venture partecipata da entrambe le società con lo scopo di mettere a fattore comune non solo gli asset di proprietà intellettuali, ma anche le rispettive competenze tecniche e commerciali per il lancio commerciale in U.S.A. e Cina di Hide, anche nelle versioni contenenti la tecnologia Alexa sviluppata da Third Reality. La roadmap proseguirà per il 2019.