Italy for Movies, l’app per scoprire i luoghi del cinema in Italia

È stata presentata oggi presso l’Italian Pavilion della Mostra del Cinema di Venezia l’app Italy for Movies, grazie alla quale i luoghi del cinema sono finalmente a portata di smartphone. Una guida completa ed aggiornata che permette di viaggiare in maniera curiosa e innovativa alla scoperta dell’Italia e dei luoghi che fanno cinema.

L’app ha un’interfaccia semplice e intuitiva, con un doppio accesso per turisti e operatori cinematografici che hanno la possibilità di essere geo-localizzati su mappa e scoprire i più bei film girati nei paraggi o le migliori location per il cinema disponibili nei dintorni.

Così produttori, location manager o registi che si trovano nei pressi di una location e che sono interessati ai luoghi che stanno osservando per ambientarvi un film, con un semplice clic possono immediatamente scoprire l’esistenza di altre location poco distanti, accedere alle relative schede corredate da dettagli tecnici, sapere se in zona sono già stati girati altri film, consultare gli incentivi disponibili per quell’area geografica.

L’appassionato di cinema, serie tv e videogiochi potrà, invece, conoscere cosa è stato girato nel luogo che sta visitando o nelle sue vicinanze, scoprire inaspettati dettagli su set e ambientazioni, lasciarsi suggestionare da uno dei tanti e originali itinerari cine-turistici suggeriti.

La nuova applicazione dedicata alle location italiane per la produzione cinematografica e audiovisiva è disponibile per il download gratuito negli store digitali Apple e Google.

L’app Italy for Movies – progetto della Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nato nel 2017 e gestito operativamente da Istituto Luce-Cinecittà in collaborazione con Italian Film Commissions – è un traguardo importante per l’intera industria cinematografica e si propone di essere un ulteriore straordinario strumento di promozione del nostro territorio.