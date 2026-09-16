Italiani e risparmio, cosa è successo nel 2026

(Adnkronos) – Nonostante il carovita, gli italiani restano un popolo di risparmiatori: nel 2026 il 56% è riuscito ad accantonare in media l’11,9% del reddito disponibile. I nostri connazionali mettono ancora la casa al primo posto negli investimenti, anche se meno rispetto al passato. Restano poi poco propensi al rischio, diffidano ancora degli strumenti digitali e soprattutto, nel complesso, tengono il risparmio poco connesso con l’economia del Paese.
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