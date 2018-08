Akamai all’Italian Hacker Camp 2018 a Padova dal 2 al 5 agosto

Al parco la Fenice di Padova si terrà dal 2 al 5 agosto l’Italian Hacker Camp 2018, hacker camp italiano organizzato da Hermes – Center for Transparency and Digital Human Rights.

Il camp è realizzato grazie alla partecipazione di diverse comunità hacker italiane ed altre associazioni (hacklab, lug, fsug, …) che saranno l’anima e il cuore del camp, che manterrà sempre uno sguardo verso il panorama dell’hacking internazionale.

Tre sale talk, 90 ore di contenuti e 100 talk, tra questi il 04 agosto alle 17.40, nello spazio KRIKKIT, Akamai sarà protagonista con uno speech di Marco Pacchiardo, Senior Enterprise Security Architect EMEA di Akamai, dal titolo “Akamai State of the Internet report – un anno di attacchi DDoS”.

“Tra le principali minacce che hanno segnato il 2017, si distinguono specialmente gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) che, usando un esercito di bot, inviano moltissime richieste al sito web di un’azienda facendolo andare in tilt a causa dell’eccessivo volume di dati che si trova a dover gestire – dice Marco Pacchiardo – Siamo onorati di essere tra gli ospiti di questo importante appuntamento. La nostra missione principale è quella di aiutare le aziende a fornire la migliore esperienza online possibile e in un contesto dedicato alla cybersicurezza, non potevamo che affrontare questa tematica.”

Per partecipare all’IHC è necessario registrarsi al sito https://pretix.eu/italianhackersembassy/ihc2018/