Firmato un trattato internazionale a Tokyo per creare una partnership formale per lo sviluppo di un nuovo aereo supersonico.

L’aereo da caccia di sesta generazione comunemente noto come Tempest ha compiuto un passo importante verso la realtà dopo che Gran Bretagna, Giappone e Italia hanno firmato un trattato internazionale a Tokyo per creare una partnership formale per lo sviluppo di un nuovo aereo supersonico.

Il nuovo accordo fonde formalmente i progetti Tempest britannico e Mitsubishi F-X giapponese in un’unica impresa insieme al partner Italia ed è il culmine di una complessa miscela di diplomazia internazionale e tecnologia all’avanguardia.

Tempest

Concepito per la prima volta nel 2015, Tempest è stata la risposta della Gran Bretagna all’esclusione dal progetto FCAS (Sixth-Gen Future Combat Air System) di Francia e Germania ed era destinato a mantenere l’indipendenza della difesa del Regno Unito e il suo vantaggio nell’industria aerospaziale. Nel frattempo, la giapponese Mitsubishi F-X era in risposta diretta al rifiuto degli Stati Uniti di offrire il suo intercettore F-22 per l’esportazione, costringendo il Giappone a cercare il proprio caccia da superiorità aerea stealth.

Oltre a ciò, il deterioramento della stabilità globale e la crescente aggressività di Russia e Cina hanno spostato l’accento sul rafforzamento della regione indo-pacifica, con il risultato che Giappone e Gran Bretagna cercano una più stretta cooperazione nelle aree di sicurezza.

Le aziende

Nel dicembre 2022, Gran Bretagna, Giappone e Italia hanno deciso di unire le proprie risorse per schierare un caccia di sesta generazione entro il 2035. Ora chiamato Global Combat Air Program (GCAP), la partnership avrà sede in Gran Bretagna con un Ceo a rotazione di ciascuna nazione partner, a cominciare dal Giappone.La parte britannica sarà guidata da BAE Systems, che sta sviluppando la cellula; Rolls-Royce, che sta costruendo il motore a reazione avanzato e il sistema di alimentazione elettrica; Leonardo UK, che fornisce l’avionica e il radar; e MBDA UK, che sta lavorando sugli armamenti. Nel frattempo, la giapponese Mitsubishi Heavy Industries insieme alla IHI Corporation forniranno ulteriore tecnologia per i motori e Mitsubishi Electric l’elettronica avanzata. L’italiana Leonardo SpA con Avio Aero contribuirà ai motori e MBDA IT aiuterà a sviluppare il sistema missilistico.

Il nuovo velivolo vanterà una lunga lista di nuove tecnologie e la capacità di integrare nuove armi non disponibili sugli attuali aerei da guerra, compresi i missili ipersonici.

Il motore Rolls-Royce genererà molta più elettricità di quella odierna. Ciò consentirà al nuovo combattente di utilizzare laser e altre armi ad energia diretta. Ci sarà anche una cabina di pilotaggio in realtà aumentata in cui la maggior parte dei display fisici saranno sostituiti da quelli virtuali proiettati sul visore del pilota. Ciò non solo renderà la cabina di pilotaggio più semplice e leggera, ma consentirà anche di riconfigurare i controlli per missioni specifiche e di posizionare controlli e display su superfici non ortodosse, come la tuta di volo del pilota.

Sistemi informatici

I sistemi informatici avanzati svolgeranno un ruolo importante. Il progetto pilota sarà dotato di sensori biometrici e psicoanalitici completi. Ciò consentirà ai computer di monitorare la salute del pilota e di rilevare non solo segni di lesioni o ipossia, ma anche stress, confusione e sovraccarico cognitivo.

Ci sarà anche un alto livello di autonomia con l’aereo che svolgerà la maggior parte delle funzioni di routine, lasciando al pilota il compito di agire più come comandante della missione che supervisiona gli sciami di droni che accompagnano, le munizioni bighellonanti, i mezzi dell’arsenale e altre risorse. Inoltre, il sistema radar gestirà una quantità di dati 10.000 volte superiore rispetto ai sistemi esistenti, elaborando una quantità di dati al secondo pari all’intero traffico Internet di una città delle dimensioni di Edimburgo.

Sicurezza globale

“Il nostro programma di aerei da combattimento leader a livello mondiale mira ad essere cruciale per la sicurezza globale e continuiamo a fare progressi estremamente positivi verso la consegna dei nuovi jet alle nostre rispettive forze aeree nel 2035”, ha detto il Segretario alla Difesa del Regno Unito. “Il quartier generale con sede nel Regno Unito ci vedrà anche prendere decisioni importanti in modo collaborativo e con ritmo, lavorando con i nostri partner più stretti, Italia e Giappone, e con le nostre impressionanti industrie della difesa, per fornire un aereo eccezionale.”