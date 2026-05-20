Italia-India, il vertice a Roma

Oggi apriamo con il vertice a Roma tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Primo Ministro dell’India, Narendra Modi. Scambi commerciali bilaterali verso i 20 miliardi di euro di valore. Cooperazione anche su AI, Spazio, energia e cybersecurity.

Sempre in Italia, è in arrivo ZMC+, la “Netflix” della Difesa: Tv live e on demand sulle Forze Armate. Come accedere al bando.

A Bruxelles, infine, la Commissione Ue ha rimandato al 3 giugno la presentazione formale del suo pacchetto di norme per la sovranità tecnologica, attesa per il 27 maggio. È la terza volta.

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