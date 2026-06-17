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‘Italia in transizione’, il ‘trilemma dell’energia’ del World Energy Council

‘Italia in transizione’, il ‘trilemma dell’energia’ del World Energy Council

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‘Italia in transizione’, il ‘trilemma dell’energia’ del World Energy Council Adnkronos

(Adnkronos) – La crisi energetica degli ultimi anni ha cambiato il modo in cui governi, imprese e cittadini guardano alla transizione. Non più solo sostenibilità ambientale, ma anche sicurezza degli approvvigionamenti, costi dell’energia, competitività industriale e attrattività dei Paesi. Questi i temi al centro del confronto con Michele Vitiello, segretario generale del World Energy Council Italia, nel video podcast ‘Italia in transizione’, realizzato da Adnkronos in collaborazione con Shared Ground e condotto dal vicedirettore Giorgio Rutelli 

economia

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Redazione Key4biz

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