Italia in classe A, campagna Enea per l’efficienza energetica

Al via il secondo Programma Nazionale di Informazione e Formazione (PIF) dell’ENEA “Italia in Classe A” che nei prossimi tre anni continuerà a promuovere la cultura dell’efficienza e del risparmio energetico. Finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) in linea con le misure previste dal PNRR, il piano sarà presentato giovedì 29 settembre dal presidente ENEA Gilberto Dialuce nel corso di un evento a Roma (Spazio Europa, via Quattro Novembre 149, ore 15-19.30).

Se la prima edizione del PIF ha permesso di ottenere un taglio complessivo dei consumi di energia di 411 ktep al 2020, pari alconsumo annuale di energia elettrica e gas di circa 265 mila famiglie, la nuova campagna “Italia in Classe A” punta ad accrescere il tasso di innovazione tecnologica nel campo della riqualificazione energetica e della rigenerazione urbana, con progetti dedicati al design e all’abitare sostenibile, come pure all’industria 4.0.

In primo piano tutte le azioni e soluzioni volte a favorire il contenimento dei consumi energetici nella pubblica amministrazione nazionale e locale, imprese, scuole e cittadini, anche attraverso la diffusione di misure a sostegno delle comunità energetiche e degli investimenti nel settore civile, la cui riqualificazione rimane un tema di assoluta centralità nella prospettiva della transizione ecologica del nostro Paese.

Piccola anticipazione: torna, rinnovata e con nuovi protagonisti, la sezione Opinion Leader di “Italia in Classe A” insieme al portale KDZENERGY, dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni, progetti entrambi pensati per stimolare il cambiamento comportamentale delle nuove generazioni.