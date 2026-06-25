Italia-Francia, Macron accoglie Meloni al Museo Picasso di Antibes. Vertice al via

(Adnkronos) – Al via il vertice intergovernativo Francia-Italia a Villa Eilenroc, ad Antibes. Dopo una visita al Museo Picasso, il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A fare gli onori di casa anche il sindaco di Antibes Jean Leonetti, che ha accompagnato i due leader verso l’ingresso illustrando la storia della villa. Villa Eilenroc sorge all’estremità di Cap d’Antibes su un’area di undici ettari: dimora simbolo del lusso e del raffinato stile di vita della Belle Époque, fu progettata nel 1867 dall’architetto Charles Garnier, celebre per aver firmato l’Opéra di Parigi e il Casinò di Monte Carlo.

Il presidente francese ha accolto Meloni con una battuta, riservandole baci, abbracci e una stretta di mano sul piazzale antistante il museo. “Giorgia, da quanto non ci vediamo…”. Ad attendere Meloni anche un piccolo gruppo di turisti – tra cui diversi italiani – che l’ha accolta con applausi e qualche coro “Giorgia, Giorgia”.

Il riferimento ironico di Macron al lungo tempo trascorso dall’ultimo incontro è in realtà un gioco sul ritmo serrato degli ultimi appuntamenti, visto che i due si sono già visti ieri a Berlino, per il vertice E5, e nella settimana precedente sia al G7 di Evian sia al Consiglio europeo di Bruxelles.

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